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Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
No obstacle will keep me away from my beloved, my Faith, not even the wild and untamed islands of Kalau’a. Those lovely island ladies can only distract me for so long as my heart’s compass only points in one direction - Faith!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
October 15. 2020
Developer:
Publisher:
Assemble Entertainment
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Title: Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
Genre: Adventure
Developer: CrazyBunch
Publisher: Assemble Entertainment
Franchise: Leisure Suit Larry
Release Date: October 15. 2020

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Planned Release Date: October 15. 2020

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About This Game



Hey Ladies, it’s time to get wet again! I am not done yet and still dreaming of you in Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice. I left New Lost Wages, stranded in Cancum, and had prepared to marry my only true love, Faith. But, unforeseen events interrupted us and we’ve become separated again! She is somewhere in the famous, sunny and huge Kalau’a archipelago and I have to find her. Help me — if I don’t find her soon, I think I may burst!

No obstacle will keep me away from my beloved, my Faith, not even the wild and untamed islands of Kalau’a. Those lovely island ladies can only distract me for so long as my heart’s compass only points in one direction - Faith! Care to set sail with me as a true pirate and become a real gold digger? Join my crew on this glorious quest — you may just end up soaked to the bone!




  • Explore the Kalaua’ archipelago with all its mysterious and beautiful islands - featuring over 50 handdrawn locations.
  • Meet over 40 new and old friends from Wet Dreams Don’t Dry and chat up some fresh new feminine friends.
  • Help Larry solve difficult and exciting (and maybe a little erotic) new riddles and complete quests, providing him with a truly happy ending.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The game contains cutscenes with sex scenes but no explicit genitials are visible. Nipples might appear in some scenes as well. Sexual violence is not included or only partly in consensual sex scenes as part of the act but absolutely willingly. Drugs and alcohol are no main topic but can appear in story relevant quests and dialogues. Self-harm is not included.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10
    • Processor: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: DirectX 9.0c-compatible graphics card with 256 MB VRAM and PixelShader 3.0 support
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    Minimum:
    • OS: Mac OS X v10.6, v10.7, or v10.8
    • Processor: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster processor
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: DirectX 9.0c-compatible graphics card with 256 MB VRAM and PixelShader 3.0 support
    • Storage: 4 GB available space
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