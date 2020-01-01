Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Stray
Community Hub
Stray
Lost, alone, and separated from family, a stray cat must untangle an ancient mystery to escape a long-forgotten cybercity and find the way home.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2021
Developer:
Publisher:
Annapurna Interactive
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
Korean
Polish
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Spanish - Latin America
Traditional Chinese
Turkish
See all 14 supported languages
Title: Stray
Genre: Adventure, Indie
Developer: BlueTwelve Studio
Publisher: Annapurna Interactive
Release Date: 2021

View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2021

Interested?
Add to your wishlist and get notified when it becomes available.
Add to your wishlist
 

About This Game

Lost, alone, and separated from family, a stray cat must untangle an ancient mystery to escape a long-forgotten city.

Stray is a third-person cat adventure game set amidst the detailed neon-lit alleys of a decaying cybercity and the murky environments of its seedy underbelly. Roam surroundings high and low, defend against unforeseen threats and solve the mysteries of this unwelcoming place inhabited by nothing but unassuming droids and dangerous creatures.

See the world through the eyes of a stray and interact with the environment in playful ways. Be stealthy, nimble, silly, and sometimes as annoying as possible with the strange inhabitants of this foreign world.

Along the way, the cat befriends a small flying drone, known only as B12. With the help of this newfound companion, the duo try to find a way out.

Stray is developed by BlueTwelve Studio, a small team from south of France mostly made of cats and a handful of humans.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
There are no reviews for this product

You can write your own review for this product to share your experience with the community. Use the area above the purchase buttons on this page to write your review.