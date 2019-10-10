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All Games > Adventure Games > We Were Here Series Franchise > We Were Here Together
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We Were Here Together
As we explore these frozen wastes, misfortune strikes once again. Through the fierce blizzard, a flare lights the sky, followed by a cry for help over the radio - broken, dying... No one else can come to their rescue. Can we make it back - together?
Recent Reviews:
Overwhelmingly Positive (743) - 95% of the 743 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (1,527) - 90% of the 1,527 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 10, 2019
Developer:
Publisher:
Total Mayhem Games
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Title: We Were Here Together
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Total Mayhem Games
Publisher: Total Mayhem Games
Franchise: We Were Here Series
Release Date: Oct 10, 2019

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We Were Here Together: Supporter Edition
 

Reviews

“Any puzzle game that requires a whiteboard to solve is 10/10 in my book.”
GiantWaffle

“I'm so over it, I can't do any more puzzles..... The whole game was great, I loved it, it was so fun.”
Sodapoppin

“We did beat it, wow, it was amazing. That was some hard shit.”
Forsen

Christmas Time!

Santa has brought a bonus puzzle for the Christmas period! Don’t miss out on this festive treat, playable until January 6. Happy Holidays!

About This Game

Embark on a puzzle solving adventure in which you and a partner must prove you can communicate and work together to escape the haunted Castle Rock.

It all begins with an emergency flare lighting up the sky and a distress call waking you from uneasy dreams. Your fellow Antarctic explorers are in trouble, and the two of you left at base camp must work together to launch a rescue mission. If only you knew what you were getting into…

From the research base camp you’ll need to figure out a way to get to the source of the distress flare. Once you’re through the frozen Antarctic wastes, you'll find yourselves separated inside a medieval castle, facing puzzles, secrets, and dangers! You and your partner start out with nothing but your wits and a walkie-talkie each. Observation, smart communication and teamwork will be the only way to escape from the sinister Castle Rock.

What’s new?

For returning fans of the We Were Here series, this time you can expect even more puzzles, longer play time, new mechanics, and discover more of the story behind the Antarctic expedition and Castle Rock itself...

Feature list

  • Spine-tingling story: uncover a dark history, and become closer acquainted with the malevolent being known only as ‘the Jester’. Who, or what, is he?
  • Walkie-talkie: you must communicate to progress – find out just how good you are at describing and explaining your surroundings
  • Puzzle packed: work together to solve this captivating digital escape room
  • Mysterious locales: explore the expedition base camp, frozen Antarctic valleys, and the sinister Castle Rock itself

NOTE: This game is co-op only. It requires both players to have a working PC-compatible microphone and an internet connection.

Talk

Your voice will have to lead the way.

You and your expedition partner must traverse the Antarctic wasteland and infiltrate an ominous medieval castle. All you start with is a pair of walkie-talkies – will you be able to work together on the same wavelength?

Solve

Two minds will have to think alike.
Immerse yourself in an intriguing cooperative experience as you and your partner puzzle your way through a series of thrilling situations. Discover brand new environments and mysteries, together.

Escape

We were not alone...

Darkness has engulfed the once magnificent Castle Rock and its surroundings. Can you discover the truth behind the grim fate of the fallen citadel and make it out alive... or will the original inhabitants catch you on your way out?

PLAY MORE WE WERE HERE GAMES!
If you enjoy We Were Here Together, don’t forget to check out the earlier entries in the series: We Were Here and We Were Here Too.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7/8/8.1/10 64 bit
    • Processor: Intel Core i3 4000 series or equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750 or equivalent, integrated graphics not supported
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 20 GB available space
    • Additional Notes: A working PC-compatible microphone
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7/8/8.1/10 64 bit
    • Processor: Intel Core i5 4000 series or equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 970 or equivalent, integrated graphics not supported
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 20 GB available space
    • Additional Notes: A working PC-compatible microphone
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS X 10.9.4
    • Processor: Intel Core i3 4000 series or equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750 or equivalent, integrated graphics not supported
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 20 GB available space
    • Additional Notes: A working PC-compatible microphone
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS X 10.9.4
    • Processor: Intel Core i5 4000 series or equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 970 or equivalent, integrated graphics not supported
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 20 GB available space
    • Additional Notes: A working PC-compatible microphone
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