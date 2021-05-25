Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Cloudpunk > Downloadable Content > Cloudpunk - City of Ghosts
Community Hub
Cloudpunk - City of Ghosts

This content requires the base game Cloudpunk on Steam in order to play.

All Reviews:
Positive (18) - 83% of the 18 user reviews for this game are positive.
Release Date:
May 25, 2021
Developer:
Publisher:
ION LANDS
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this DLC relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
Korean
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Hungarian
Turkish
See all 13 supported languages
Title: Cloudpunk - City of Ghosts
Genre: Adventure, Indie, RPG
Developer: ION LANDS
Publisher: ION LANDS
Release Date: May 25, 2021

View update history Read related news Find Community Groups
Share Embed  

Downloadable Content

This content requires the base game Cloudpunk on Steam in order to play.

Buy Cloudpunk - City of Ghosts

SPECIAL PROMOTION! Offer ends June 1

-10%
$14.99
$13.49
Add to Cart

Buy Cloudpunk: Ultimate Edition BUNDLE (?)

Includes 4 items: Cloudpunk, Cloudpunk Soundtrack, Cloudpunk - City of Ghosts, City of Ghosts Soundtrack

Bundle info
-10%
-39%
$54.96
$33.71
Add to Cart
 

Update Notes

To launch the DLC, please launch Cloudpunk through your library and not via the Windows shortcut. If you own the DLC, Steam will then display a small launch dialog where you can decided whether to launch Cloudpunk or City of Ghosts.

About This Content

In Cloudpunk - City of Ghosts, you play as both Rania and new character Hayse in a more dangerous, more tense city of Nivalis. As Rania attracts the unwelcome attention of the massive delivery corporation Curzona, she must also evade a secret society of AI worshipping zealots. Her night gets even worse when the Debt Corps finally track her down, and Rania finds herself trying to outrun her past as well as a homicidal, chimeric cyborg. Meanwhile, drunken gambler Hayse tries to clear his debt before morning, but with an appetite for self-destruction and a bumbling CorpSec android for company, the odds aren’t in his favour.



In this direct sequel to Cloudpunk, we see Nivalis through eyes old and new as two stories intersect, and the fate of Rania, Hayse, Camus, CORA and the city itself will be in the hands of you, the player.

Features:

  • Return to the city of Nivalis to explore new areas and meet new characters.
  • Play through a brand new, fully-voiced campaign as long and as compelling as the base game.
  • Compete in street races and fully customize every aspect of your HOVA to craft the perfect racing vehicle.
  • Experience multiple endings based on choices made throughout Cloudpunk and City of Ghosts that will change the city and the characters living in it forever.
  • Play as multiple characters including Rania, Hayse and more as you embark on a more ambitious, more dramatic campaign.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7/10 (64 bit)
    • Processor: AMD / Intel CPU (AMD FX-4300 or Intel i3-4130 or newer)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: AMD / NVIDIA dedicated graphics card, with at least 2GB of dedicated VRAM and Shader Model 5.1 support (AMD R9 285 and NVIDIA GeForce GTX 760 or newer)
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
    • Additional Notes: Controller or keyboard + mouse. This game fully supports GeForce Now. If your PC does not meet the minimum requirements, you can link your Steam library and play it there. It works really well, even on low-end PCs, Mac or Android devices.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 (64 bit)
    • Processor: AMD / Intel CPU (AMD Ryzen 3 1300x or Intel i7-930 or newer)
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: AMD / NVIDIA dedicated graphics card, with 6GB of dedicated VRAM and Shader Model 6.0/6.1 support (i.e. AMD RX 580 8GB and NVIDIA GeForce GTX 1060 or newer)
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
    • Additional Notes: SSD drive, Controller or keyboard + mouse
See all

More DLCs from this game

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
Loading reviews...