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Cloudpunk
A neon-noir story in a rain-drenched cyberpunk metropolis. It’s your first night on the job working for the Cloudpunk delivery service. Two rules: Don’t miss a delivery and don’t ask what’s in the package.
All Reviews:
Very Positive (195) - 85% of the 195 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 23, 2020
Developer:
Publisher:
ION LANDS, Maple Whispering Limited
Popular user-defined tags for this product:
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all 79
Title: Cloudpunk
Genre: Adventure, Indie, RPG
Developer: ION LANDS
Publisher: ION LANDS, Maple Whispering Limited
Release Date: Apr 23, 2020

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Cloudpunk Soundtrack
 

Reviews

“Something to keep an eye on.”
Kotaku

“... holy cow does it look good ... I'm definitely intrigued.”
PC Gamer

“If those decisions turn out to be half as engrossing as that glistening city, I’ll sign up with Cloudpunk Inc in a heartbeat.”
Rock, Paper, Shotgun

About This Game

Your name is Rania. This is your first night working for Cloudpunk, the semi-legal delivery company based in the sprawling city of Nivalis. You go everywhere, from the Marrow below to the spires that pierce the grey clouds high above before scraping the edge of the troposphere. No delivery job is too dangerous, and no one is faster than a Cloudpunk driver.



In this story-based exploration game, you will meet a diverse range of characters including androids, AI and unscrupulous humans at every level of society. Everyone has a story, and in the course of one night in Nivalis, everything will change.



Features:


  • Explore an immense vertical cyberpunk city with your hover car and on foot
  • Unravel mysteries in a world of corporate conspiracy, hackers and rogue AI through the eyes of Rania
  • Meet a diverse range of characters and immerse yourself in their everyday lives
  • Your decisions will have a lasting impact on the inhabitants of Nivalis
  • Discover hidden places and items unlocking additional stories

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7/10 (64 bit)
    • Processor: AMD / Intel CPU (AMD FX-4300 or Intel i3-4130 or newer)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: AMD / NVIDIA dedicated graphics card, with at least 2GB of dedicated VRAM and Shader Model 5.1 support (AMD R9 285 and NVIDIA GeForce GTX 760 or newer)
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
    • Additional Notes: Controller or keyboard + mouse
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 (64 bit)
    • Processor: AMD / Intel CPU (AMD Ryzen 3 1300x or Intel i7-930 or newer)
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: AMD / NVIDIA dedicated graphics card, with 6GB of dedicated VRAM and Shader Model 6.0/6.1 support (i.e. AMD RX 580 8GB and NVIDIA GeForce GTX 1060 or newer)
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
    • Additional Notes: SSD drive, Controller or keyboard + mouse

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