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CARRION
CARRION is a reverse horror game in which you assume the role of an amorphous creature of unknown origins, stalking and consuming those that imprisoned you.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2020
Developer:
Publisher:
Devolver Digital
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: CARRION
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Phobia Game Studio
Publisher: Devolver Digital
Release Date: 2020

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2020

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About This Game

CARRION is a reverse horror game in which you assume the role of an amorphous creature of unknown origin. Stalk and consume those that imprisoned you to spread fear and panic throughout the facility. Grow and evolve as you tear down this prison and acquire more and more devastating abilities on the path to retribution.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

CARRION contains frequent graphic violence and gore.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 SP1
    • Processor: 2 core processor
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: compatible with OpenGL 3.0
    • Storage: 500 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OSX 10.12+
    • Processor: 2 core processor
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: compatible with OpenGL 3.0
    • Storage: 500 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18.04+
    • Processor: 2 core processor
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: compatible with OpenGL 3.0
    • Storage: 500 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
There are no reviews for this product

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