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All Games > Action Games > 505 Games Official Franchise > Control Ultimate Edition
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Control Ultimate Edition
Winner of over 80 awards, Control is a visually stunning third-person action-adventure that will keep you on the edge of your seat.
Recent Reviews:
Very Positive (608) - 88% of the 608 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (20,265) - 89% of the 20,265 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 27, 2020
Developer:
Publisher:
505 Games

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Arabic
Japanese
Korean
Polish
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
See all 13 supported languages

Blood
Strong Language
Violence

Rating for: ESRB
Includes 67 Steam Achievements
View
all 67
Points Shop Items Available
View
all 18
85
metacritic
Awards



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Reviews

“The perfect blend of narrative and gameplay, coherency and strangeness, Control is a game we'll be talking about for generations”
4.5 / 5 – GamesRadar+

“Giddy action and astonishing art design combine in one of the great locations of modern video games”
Eurogamer

“Control is set in an engrossingly weird paranormal world that I couldn’t help but explore”
8.8 – IGN

About This Game



Control Ultimate Edition

Control Ultimate Edition contains the main game and all previously released Expansions ("The Foundation" and "AWE") in one great value package.

A corruptive presence has invaded the Federal Bureau of Control…Only you have the power to stop it. The world is now your weapon in an epic fight to annihilate an ominous enemy through deep and unpredictable environments. Containment has failed, humanity is at stake. Will you regain control?

Winner of over 80 awards, Control is a visually stunning third-person action-adventure that will keep you on the edge of your seat. Blending open-ended environments with the signature world-building and storytelling of renowned developer, Remedy Entertainment, Control presents an expansive and intensely gratifying gameplay experience.



Key features

Uncover the mysteries
Can you handle the bureau’s dark secrets? Unfold an epic supernatural
struggle, filled with unexpected characters and bizarre events, as you
search for your missing brother, and discover the truth that has brought
you here.



Everything is your weapon
Unleash destruction through transforming weaponry and telekinetic
powers. Discover new ways to annihilate your enemies as you harness
powerful abilities to turn everything around you into a lethal weapon.



Explore a hidden world
Delve deep into the ominous expanses of a secretive government
agency. Explore the Bureau’s shifting environments only to discover
that there is always more than meets the eye…



Fight for control
Battle a relentless enemy through exciting missions and challenging
boss fights to earn powerful upgrades that maximize abilities and
customize your weaponry.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Blood
Violence
Strong Language

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 64-bit
    • Processor: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 42 GB available space
    • Additional Notes: Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10, 64-bit
    • Processor: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 42 GB available space
    • Additional Notes: Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support
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