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Journey
Explore the ancient, mysterious world of Journey as you soar above ruins and glide across sands to discover its secrets.
Recent Reviews:
Very Positive (586) - 91% of the 586 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (11,495) - 95% of the 11,495 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 11, 2020
Developer:
Publisher:
Annapurna Interactive
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See all 18 supported languages
Includes 14 Steam Achievements
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all 14
Title: Journey
Genre: Adventure, Indie
Developer: thatgamecompany
Publisher: Annapurna Interactive
Release Date: Jun 11, 2020

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Reviews

“Journey stands as a prime example of the truly remarkable things that can be done via this medium.”
10/10 – Giant Bomb

“The mechanics are simple, but they establish a direct connection to the heart.”
10/10 – Gamespot

“Journey's visual and sound design sets new standards for interactive entertainment. This alone makes it an extraordinary work, but it's the way that these aesthetic elements come together with beautifully subtle direction and storytelling to create a lasting emotional effect that elevates this to one of the very best games of our time.”
10/10 – The Guardian

About This Game

Explore the ancient, mysterious world of Journey as you soar above ruins and glide across sands to discover its secrets. Play alone or in the company of a fellow traveler and explore its vast world together. Featuring stunning visuals and a Grammy-nominated musical score, Journey delivers a breathtaking experience like no other.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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