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All Games > Indie Games > Alawar Premium Franchise > Beholder
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Beholder
You’re a state-installed landlord in a totalitarian country. Place listening devices, steal and sneak into your tenants’ apartments. Use what you uncovered to report anyone capable of plotting against the state. You MUST! But WILL you?
Recent Reviews:
Very Positive (338) - 92% of the 338 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (18,196) - 91% of the 18,196 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 9, 2016
Developer:
Publisher:
Alawar Premium

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
French
German
Simplified Chinese
Italian
Traditional Chinese
Japanese
Polish
Spanish - Spain
Portuguese - Brazil
Dutch
Turkish
Korean
See all 14 supported languages

Violence
Blood
Drug Reference
Crude Humor
Use of Alcohol

Rating for: ESRB
Includes 60 Steam Achievements
View
all 60
Points Shop Items Available
View
all 15
75
metacritic
Awards
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About This Game

Welcome to a grim dystopian future.
A totalitarian State controls every aspect of private and public life.
Laws are oppressive. Surveillance is total. Privacy is dead.





You are the State-installed manager of an apartment building. Your daily routine involves making the building a sweet spot for tenants, who will come and go. However, that is simply a facade that hides your real mission...



Your primary task is to covertly watch your tenants and eavesdrop on their conversations. You must BUG their apartments while they're away, SEARCH their belongings for whatever can threaten the authority of the State, and PROFILE them for your superiors. You must also REPORT anyone capable of violating the laws or plotting subversive activities against the State to the authorities.





You are a cog in a totalitarian machine with your own family who also has needs. Do you cling to your humanity and cover up your tenants? Or do you survive by staying loyal to the regime? The choice is yours.

You can report the suspicious activities of a father but orphan his children. Or you can withhold the details about his illegal activities and give him a chance to make things right? Or you can blackmail him to earn something your family.





As you play the game, you'll interact with many characters and complete dozens of quests. You'll also make decisions that will affect the way the story unfolds. This will lead to one of several game endings - the ending you have earned!






Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 600M / ATI Radeon HD 5450 (1GB)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1600 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: Intel Core i5 – 2.4 GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: GeForce GT 730 (1Gb) / Radeon R7 A10-7700K
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1600 MB available space
    Minimum:
    • OS: MacOSX 10.10 or higher
    • Processor: Intel Core i5 – 2.4 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: AMD Radeon HD 6490M 256 MB
    • Storage: 1600 MB available space
    Recommended:
    • OS: MacOSX 10.10 or higher
    • Processor: Intel Core i5-2400S, 2.6 GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: AMD Radeon HD 6750M (512 MB)
    • Storage: 1600 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04 LTS or more
    • Processor: 1.7 GHz Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 1 Gb
    • Storage: 1600 MB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 12.04 LTS or more
    • Processor: Core i5 – 2.5 GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: 1 Gb
    • Storage: 1600 MB available space
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