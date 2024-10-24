All Games > Indie Games > Paragnosia
Paragnosia
Observe every corner of your apartment by moving your camera along a rail that runs through the rooms. Find and take pictures of paranormal anomalies to exorcise them. Locked in your surveillance room, will you survive tonight's 8 rounds?

Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Japanese
Russian
They've haunted you for too long. Tonight they want to strike, but you're no longer helpless. You have the tools to banish them for good. Expect them to manifest as anomalies in every inch of your apartment to escape your vigilance.

FIND ANOMALIES

You'll have to be very vigilant to make it through the night.

Move your camera along the track, rotate it at 360°, spot and take pictures of anomalies to exorcise* them. Watch out for your battery limit.

PLAY TIME

45-180 minutes

HOLD ON TILL THE END OF THE NIGHT

Your goal is to survive for 8 consecutive hours. With each round, a new set of anomalies appear in the apartment, as many opportunities for them to trap you or destroy the camera!



When you complete a round, the number of missed anomalies is revealed to you by the system. For each anomaly you miss, you lose one of the 6 locks on the seal that protects you from the entities. Keep at least one lock until 8am to have a chance of banishing the source of evil. Lose them all and you're doomed.

*: CAM-AND-RAIL cannot be held responsible for any injury or death resulting from an unexorcised spirit, due to insufficient observation performed with our equipment.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS *: Windows 7 (SP1+), Windows 10 and Windows 11
    • Processor: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DX10, DX11, DX12 capable.
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 500 MB available space
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04, and CentOS 7
    • Processor: x64 architecture with SSE2 instruction set support.
    • Graphics: OpenGL 3.2+, Vulkan capable.
    • Additional Notes: Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system Other configuration and user environment as provided stock with the supported distribution (such as Kernel or Compositor) Nvidia and AMD GPUs using Nvidia official proprietary graphics driver or AMD Mesa graphics driver.
