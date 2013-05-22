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All Games > Action Games > Call of Juarez - Official Franchise > Call of Juarez: Gunslinger
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Call of Juarez: Gunslinger
From the dust of a gold mine to the dirt of a saloon, Call of Juarez® Gunslinger is a real homage to the Wild West tales. Live the epic and violent journey of a ruthless bounty hunter on the trail of the West’s most notorious outlaws
Recent Reviews:
Very Positive (1,729) - 93% of the 1,729 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (19,328) - 95% of the 19,328 user reviews for this game are positive.
Release Date:
May 22, 2013
Developer:
Publisher:
Techland Publishing
Tags
Popular user-defined tags for this product:
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
French
Italian
Spanish - Spain
Russian
Japanese
Polish
Portuguese - Brazil
See all 9 supported languages

Intense Violence, Blood and Gore, Suggestive Themes, Strong Language

Rating for: ESRB
Includes 26 Steam Achievements
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all 26
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all 8
79
metacritic
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Reviews

“Greaves’ whiskey-fueled account makes for a more personal connection than most first-person games.”
9.0/10 – Polygon

“One of the best shooters to come out in recent years.”
9.0/10 – AusGamers

“Not only is Gunslinger the best Call of Juarez game, it's a damn fine and worthy shooter in its own right.”
8.5/10 – Destructoid

“Don’t mistake price for quality - this is a top-notch shooter.”
8.4/10 – PC Gamer

“Blasting through the game’s varied environments with a pistol in each hand never got old, and I always looked forward to the end-level duel with a legend of the Wild West.”
8.0/10 – Game Informer

“Call of Juarez Gunslinger's arcade-style shooting is wonderfully thrilling, fast-paced fun.”
8.0/10 – GameSpot

About This Game

CAN YOU STAND AGAINST THE DEADLIEST GUNSLINGERS WHO EVER LIVED?


From the dust of a gold mine to the dirt of a saloon, Call of Juarez® Gunslinger is a real homage to the Wild West tales. Live the epic and violent journey of a ruthless bounty hunter on the trail of the West’s most notorious outlaws. Blurring the lines between man and myth, this adventure made of memorable encounters unveils the untold truth behind some of the greatest legends of the Old West.

Key Features:

  • Meet the legendary outlaws
    Billy the Kid, Pat Garrett, Jesse James… Face down the West’s most notorious gunslingers and live the untold stories behind the legends.
  • Dispense your own justice
    With a gun holster tied to your leg, become a ruthless bounty hunter on a journey made of all-out gun battles.

  • Prevail in deadly gunfights
    Master the art of blasting pistols, shooting rifles and dodging bullets. Unleash lethal combos to gun down multiple enemies in split seconds.
  • Become the West’s finest
    Choose the specific gun-fighting skills you want to develop and acquire new shooting abilities to become the West’s finest gunslinger.
  • Experience a lawless land
    Blaze a trail through the wilderness of the Old West and live an epic adventure through stunning Western landscapes.

System Requirements

    Minimum:
    • OS:Windows® XP (SP3) / Windows Vista® (SP2) / Windows® 7 (SP1) / Windows® 8
    • Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
    • Memory:2 GB RAM
    • Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
    • DirectX®:9.0c
    • Hard Drive:5 GB HD space
    • Sound:DirectX 9.0c–compliant
    • Additional:Peripherals Supported: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller (Xbox 360 Controller for Windows recommended)
    Recommended:
    • OS:Windows® 7 (SP1)
    • Processor:3 GHz Intel® Core™2 Duo or 3 GHz AMD Athlon™ 64 X2 or better
    • Memory:4 GB RAM
    • Graphics:1024 MB DirectX 10–compliant or higher
    • DirectX®:10
    • Hard Drive:5 GB HD space
    • Sound:5.1 surround sound
    • Additional:Peripherals Supported: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller (Xbox 360 Controller for Windows recommended)
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