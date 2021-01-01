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All Games > Adventure Games > Alawar Premium Franchise > Song of Farca
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Song of Farca
You are Isabella Song – a hacker PI. Your job is to hack cameras, phones, and computers, as well as question suspects, analyze evidence and draw conclusions. But don't forget that in Farca city, even criminals can end up victims.
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Developer:
Publisher:
Alawar Premium
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
Simplified Chinese
Title: Song of Farca
Genre: Adventure, Simulation
Developer: Wooden Monkeys
Publisher: Alawar Premium
Franchise: Alawar Premium
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About This Game



Corporations and criminal gangs have carved Farca city up into zones of influence, and there's nothing the corrupt government can do about it.

The police and the state do nothing, leaving residents no choice but to turn to private investigators. A hacker PI Isabella Song may be under house arrest, but that won't stop her from uncovering crimes that the police have turned a blind eye to due to pressure from the mafia.

Features:


  • launch drones and gain access to personal messages and deeply hidden secrets
  • recover corrupted video files and photos
  • draw conclusions by questioning suspects and analyzing biometric data
  • combine leads to create a database of hard evidence
  • analyze evidence using AI
  • rely solely on the facts – sometimes, clients can lie, and suspects can end up victims
  • make life-changing decisions and live with the consequences

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The game may contain strong language, nudity, and violence and is not recommended for all ages.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1
    • Processor: 2 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 8600 GS, ATI Radeon HD 3470
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers
    • Additional Notes: Using the Minimum Configuration, we strongly recommend to use minimal settings in order to not experience low frame rates.
    Recommended:
    • OS: Windows 7 SP1, Windows 8 (32/64), Windows 10
    • Processor: 2.6 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GT 610, ATI Radeon HD 4650 Series or higher
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers
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