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Happy's Humble Burger Farm
Congrats, you're hired! Serve customers and maintain the Happy's Humble Burger Farm restaurant alone on the overnight. But be careful; things fall apart if you mess up! After work, head home and keep your eyes open for a way to escape the Barnyard Buds and their fast food fever-dream.

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-8%
-68%
$31.16
$9.99
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Reviews

“It’s like working at McDonalds in the middle of a tornado while demonic versions of Ronald McDonald and the Hamburglar try to sabotage your every move”
The Game Center

“You might have guessed from the grime that Cooking Mama this is not”
PC Gamer

“Happy’s Humble Burger Farm is a genius game”
9/10 - Superb – Destructoid

About This Game





Congratulations! You’ve just been hired to work the night shift! You’ll be all by yourself, we trust you can handle it…





You’ll be grilling patties, operating deep fryers, and pouring drinks at our quiet restaurant on the edge of town. The customers sure do love the menu; they can’t get enough of the Happy’s Deluxe, Fantastic Fowl, and Poppin’ Pork sandwiches. The fries and salmon nugs are also a big hit. I hear rumors of Happy-Dogs and desserts in the near future, too!





When each customer makes an order, it’s up to you to make a plan and execute it well. If you give customers the wrong order, or take too long, it’ll count as an infraction. If you get three of those infractions, well... let’s just say Happy the Humble Heifer isn’t as joyful when the customers are upset. DO NOT UPSET HAPPY. TRUST US.

But hey, you’ll do fine! Just as long as you don’t upset Happy, you’ll do great! We believe in you!





  • State of the art restaurant management simulation! Cook food, fill drinks, and serve customers!
  • Upgrade your restaurant to make your job even easier!
  • Chaotic Restaurant Event System - put out fires, take out the trash, get those rats!
  • Engrossing narrative in STORY MODE. Uncover the secrets of the Happy’s Humble Burger Farm franchise, Obscura Biotech, and your very existence.
  • Unlockable ENDLESS MODE that focuses on just the cooking
  • Stalk the streets and storefronts of New Elysian City
  • Earn extra cash doing side-jobs at the restaurant, or visit the Steal ‘n’ Sell and earn credits for things you find on your travels!
  • Uncover audio logs and research pages to piece together the mystery of New Elysian City
  • Discover the history of Happy the Humble Heifer and her Barnyard Buds!
  • Around 2 hours of Talk Radio and 60+ television programs to zone out to, featuring epic cameos !
  • Interactive jukebox with 9 brand new albums recorded exclusively for the game, as well as 5 returning classics such as Landing Gear and Senile Showdown OST!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Contains some scenes of blood and very frightening sequences.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4170
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GT 730
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: Requires a GPU capable of Shader Model 4.0 & DirectX 11
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i7-9750H 2.6GHz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: GTX 1660 Ti
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: Requires a GPU capable of Shader Model 4.0 & DirectX 11
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What Curators Say

106 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews for Happy's Humble Burger Farm About user reviews Your preferences

Overall Reviews:
Very Positive (1,648 reviews)
Recent Reviews:
Very Positive (18 reviews)






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