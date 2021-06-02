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SLUDGE LIFE
SLUDGE LIFE is a first-person / open-world / vandalism-centric stroll through a polluted island full of cranky idiots and a vibe so thick you can taste it.
Recent Reviews:
Very Positive (435) - 86% of the 435 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (1,020) - 91% of the 1,020 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 2, 2021
Developer:
Publisher:
Devolver Digital
Tags
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Japanese
Korean
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Dutch
Portuguese - Portugal
Spanish - Latin America
See all 13 supported languages

Crude Humor
Use of Drugs

Rating for: ESRB
Includes 14 Steam Achievements
View
all 14
73
metacritic
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SLUDGE LIFE 2

https://store.steampowered.com/app/2275150/SLUDGE_LIFE_2

About This Game



SLUDGE LIFE is a first-person / open-world / vandalism-centric stroll through a polluted island full of cranky idiots and a vibe so thick you can taste it.

Roam a tiny island stuck on a sludge covered planet as an upcoming tagger GHOST set on staking their claim amongst the graffiti elite. Traverse the corporately branded landscape, chat up other taggers, and discover secrets and idiots along the way. Will you become the king of the island and tag every open inch, infiltrate sludge-pumping corporation GLUG to find a way out, or just take it all down in flames with you?



  • Experience the thrills of vandalism from the safety of your computer.
  • Curiosity and free will are your only motivators - roll as you please.
  • Find and download apps to your laptop and waste your life away playing a game in a game.
  • Smoke Ciggy Cigs brand cigarettes. Smoke ‘em up real good.
  • Take photos of exotic fauna and ambivalent NPCs.
  • Dedicated fart button.
  • A huge baby, community basketball court, and a cat with two buttholes. [no extra charge]
  • Three distinct endings and a pretty robust credits.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Some nudity, drug and alcohol use, and mild cartoon violence.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7/8.1/10 x64
    • Processor: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) or equivalent
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 7600 GS (512 MB) or equivalent
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7/8.1/10 x64
    • Processor: Intel Core i3-2100 (2 * 3100) or equivalent or AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400) or equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 660 (2048 MB)
    • Storage: 2 GB available space
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What Curators Say

70 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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