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Tales From Off-Peak City Vol. 1
On the corner of July Avenue and Yam Street, all is not what it seems. What role will you play in a city's fate?
All Reviews:
Positive (11) - 100% of the 11 user reviews for this game are positive.
Release Date:
May 15, 2020
Developer:
Publisher:
Cosmo D Studios LLC
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Title: Tales From Off-Peak City Vol. 1
Genre: Adventure, Indie
Developer: Cosmo D
Publisher: Cosmo D Studios LLC
Release Date: May 15, 2020

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Tales From Off-Peak City Vol. 1 Soundtrack
 

Reviews

“Off-Peak slaps harder than a mid-90s Tango advert, and as relentlessly as E Honda.”
Rock Paper Shotgun

“Like spending time with an eccentric old friend.”
9/10 – Indie Game Website

About This Game

Tales From Off-Peak City Vol. 1 is set in the same universe as both The Norwood Suite and Off-Peak, Cosmo D’s previous games.

It’s a hazy Sunday morning on the corner of July Avenue and Yam Street. Caetano Grosso, a former saxophone player and longtime pizza-maker, is just getting his pizza oven warmed up. Orders are trickling in, and he needs someone to help with the deliveries. You sense an opportunity, but unbeknownst to him, what you’re really after is his old saxophone, and you’re going to get it one way or another. Your pursuit will set off a chain of events across the neighborhood, taking you deep into the hidden worlds and private lives of the people living there.

Tales From Off-Peak City is a first-person adventure game series, all set on, around, and under a single street corner. Filled with memorable characters and the spaces they inhabit, the game provides an open-ended world full of secrets and hidden agendas. Building on the gameplay foundations of Off-Peak and The Norwood Suite, players will explore the streets and its surroundings, make pizzas, take photos, push buttons, open drawers they’re not supposed to, and lose themselves inside the atmospheric musical score that integrates itself directly into the game world.

Volume 1: Caetano’s Slice is the first game of many in the anthology of Tales. While each ‘Volume’ is its own self-contained story and experience, taken together, they build towards the larger over-arching narrative of what’s really going on at the corner of July Avenue and Yam Street and what role you ultimately play in its fate.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5, 3.0Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 800 series / Radeon Pro 560, 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-In
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i7, 3.6Ghz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 900 series / Radeon Pro 560, 4GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-In
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: iMac (late 2015) OSX Yosemite 64-bit
    • Processor: 2.8 ghz Core i7
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: AMD Radeon m390 2048 MB / Nvdia GeForce 9 series, 4GB
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-in
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac Pro High Sierra 64-bit
    • Processor: 4GHz quad-core Intel Core i7
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Radeon Pro 560 / Nvidia GeForce 1000 Series, 8GB
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-in
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu, Debian, SteamOS
    • Processor: Intel i5, 3.0Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 800 series / Radeon Pro 560, 2GB
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-in
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu, Debian, SteamOS
    • Processor: Intel i7, 3.6Ghz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 900 series / Radeon Pro 560, 4GB
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Built-in

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