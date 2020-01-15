Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Aspyr Media Franchise > Lightmatter
Community Hub
Lightmatter
A first-person puzzler where shadows kill you. Watch your step or be swallowed by the darkness.
All Reviews:
Very Positive (58) - 86% of the 58 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jan 15, 2020
Developer:
Publisher:
Aspyr
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Danish
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
Russian
Simplified Chinese
Portuguese - Brazil
See all 10 supported languages
Includes 23 Steam Achievements
View
all 23
Title: Lightmatter
Genre: Adventure, Indie
Developer: Tunnel Vision Games
Publisher: Aspyr
Franchise: Aspyr Media
Release Date: Jan 15, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
71
metacritic
Awards



Check out the entire Aspyr_Media franchise on Steam

Play Lightmatter - Free to Try

Try the first hour of Lightmatter for free. Upgrade to the full version to keep playing. Your progress will be saved.

Install Game

Buy Lightmatter Full Game

$19.99
Add to Cart

Content For This GameBrowse all (1)

$19.99
Lightmatter Full Game
 

A Letter from Virgil, CEO, Lightmatter Technologies

Dear Visitor,

If you are reading this, you are quite fortunate.

You have been personally invited to the world debut of Lightmatter—the greatest breakthrough in renewable energy since the sun was born. I know. You must barely be able to contain your excitement.

This invitation includes a one hour tour through my facility, a ten second glance at the launch of Lightmatter, as well as five seconds of eye contact—with me. If that is not enough, bring your wallet. An investment will give you the full tour and prolong our time together. If you behave, I will even let you shake my hand.

During the tour, you will witness mind bending technological wonders. They might force you to think in ways that are difficult for you. But don’t worry, you will come out a smarter human being. The only thing I ask of you before you enter my facility, is to embrace the future, open your mind, and your backpack. Yes, cameras, journals, and other useless items will be confiscated by James, my head of security. Don’t try to shake his hand, he might break yours.

- Virgil
CEO, Lightmatter Technologies

PS: During your visit, you might stumble into our cat, Lux. So if you experience skin rashes, headaches, or hair-loss keep in mind that you might be allergic to cats.

About This Game


Free To Try
Play the first hour of Lightmatter completely free. Upgrade to play the full game. Your progress will be saved.

Want To Buy Before You Try?
That’s OK too! You can choose to purchase the full game.


An Homage to First Person Puzzlers
Play Tunnel Vision Games’ love-letter to the genre. Use lateral thinking to solve mind-bending puzzles with lights, shadows, beams, platforms, and lightmatter.


Starring David Bateson as Virgil
“Now that I'm thinking about photon power cells, let me test an idea on you. Have you ever wanted to stay awake forever?” Fan favorite, David Bateson leads as Virgil, CEO of Lightmatter Technologies


Virgil’s Vision For The Future
“Imagine at the center of a city, a CORE - providing sustainable and renewable energy to millions. That is the future we are striving for. '' What will you sacrifice today for a brighter tomorrow?


The “Aha” Moment
“If you are contemplating suicide, by all means - jump that gap with the lamp.” Lightmatter is a game of the floor is lava with deadly shadows and consequences. Examine your surroundings closely. Think smarter, not harder!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i3 4170 / AMD A8-7600
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 660 / AMD R9 270
    • Storage: 6 GB available space
See all

More from Aspyr_Media

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...