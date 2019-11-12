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All Games > Adventure Games > Last Labyrinth（ラストラビリンス）
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Last Labyrinth（ラストラビリンス）
Last Labyrinth is an escape-the-room adventure game that can only be experienced in VR, created specifically for the VR age. Players must work together with a mysterious girl who speaks a foreign language to escape a mansion full of hidden dangers.
All Reviews:
Positive (26) - 80% of the 26 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 12, 2019
Developer:
Publisher:
AMATA K.K.
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Windows Mixed Reality
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Japanese
Italian
French
German
Spanish - Spain
Dutch
Korean
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
See all 12 supported languages

Intense Violence
Blood

Rating for: ESRB
Includes 35 Steam Achievements
View
all 35
Title: Last Labyrinth（ラストラビリンス）
Genre: Adventure
Developer: AMATA K.K.
Publisher: AMATA K.K.
Release Date: Nov 12, 2019

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Awards
  • TOKYO GAME SHOW 2016 Media Awards
    4Gamer. net Indies Division Nominee
    - September 2016

  • Laval Virtual 2017 Laval Virtual Award
    Best VR/AR Contents Winner
    - March 2017

  • Indie Games Plus
    Top 10 Games of BitSummit 7 Spirits
    - June 2019

  • VR CREATIVE AWARD 2019
    FINALIST
    - August 2019
Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

Download Last Labyrinth Demo

Download
VR Only

Buy Last Labyrinth

$39.99
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About This Game

- Experience a unique relationship with Katia, a girl who speaks a language you cannot understand (voiced by Stefanie Joosten, Quiet from Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) with music by Hiroki Kikuta (SECRET OF MANA, SOULCALIBUR V)
- Over 10 hours of escape-adventure puzzle-solving and multiple endings. Work together with Katia in a unique, one-of-a-kind experience in VR
- Created by a team of veteran Japanese developers whose previous works include classic titles such as ICO, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Puppeteer and the Doko Demo Issyo series (Toro, the Sony Cat)
- Fully supports Rift/Rift S, VIVE/VIVE PRO/VIVE Cosmos, VALVE INDEX and Windows MR

Note: Although the UI/Menu options supports 12 languages, Katia speaks in a fictitious language that you cannot understand.
Communicate with Katia through body-language as you work together to solve puzzles and escape

Discord: https://discord.gg/auXDMfQ

Escape a merciless mansion alongside a girl words cannot reach, in a tale that can only be experienced in VR.

An escape-the-room adventure game that can only be experienced in VR, Last Labyrinth was created specifically for the VR age. Players must work to escape a mansion full of hidden dangers with a mysterious girl that appears before them.

Development of Last Labyrinth is being spearheaded by Hiromichi Takahashi, director and producer of the acclaimed Doko Demo Issyo (PlayStation® 1999) series and co-creator of Toro (the Sony Cat). Working alongside him is Co-Director Tetsuya Watanabe, previously a game designer on Puppeteer and The Last Guardian (in-game physics); Lead Animator Atsuko Fukuyama, best known for her work in animating the non-verbal characters that players work alongside with in ICO and Shadow of the Colossus; Lead Environment Artist Michiko Kusaba, who worked as a Landscape Designer on Gran Turismo 3:A-Spec and Gran Turismo 4; and Sound Designer Takuya Hanaoka, whose past works include Monster Rancher and the Super Robot Wars series.

With resumes featuring titles that are household names around the world, the team is now taking on the unique challenges of creating a VR game that revolves around “non-verbal communication”, and are committed to bringing Katia and the world of Last Labyrinth to life.

Katia is voiced by none other than international model, actress, voice-actress and singer, Stefanie Joosten, who was also the voice and model for the silent and deadly Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

The theme song is composed by renowned video game music composer Hiroki Kikuta, famous for his work on titles such as Seiken Densetsu 2 and 3 and Sōkaigi, among others. Following her performance on "Quiet's Theme", Stefanie Joosten once again lends her vocal talents for the Last Labyrinth theme song.

STORY


What the…?!

Your eyes begin to adjust to the darkness, and you find yourself in a room you’ve never seen before. You go to stand but are barely able to move. You look down to find that your arms and legs are strapped to a wheelchair.

As the panic begins to set it, you catch a glimpse of a figure out of the corner of your eye.

!?

A young girl, standing in the darkness, stares at you with cold eyes…

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • Processor: Intel® Core i5 4590 or above
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX1060 or above
    • Additional Notes: PC with VR Ready specs
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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