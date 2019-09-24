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Noita
Noita is a magical action roguelite set in a world where every pixel is physically simulated. Fight, explore, melt, burn, freeze and evaporate your way through the procedurally generated world using spells you've created yourself.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Sep 24, 2019
Developer:
Publisher:
Nolla Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Noita
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG, Early Access
Developer: Nolla Games
Publisher: Nolla Games
Release Date: Sep 24, 2019

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Awards
Finalist - Seumas McNally Grand Prize - Independent Games Festival 2019

Finalist - Excellence in Design - Independent Games Festival 2019

Finalist - Nuovo Award - Independent Games Festival 2019

The Audience Choice Award - Fantastic Arcade 2018

Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“TLDR: Right now Noita is already really fun to play and has dozens of hours of content. Early Access allows us to get important feedback to make the game even better.

Noita is a physics-based rogue-lite, and rogue-lite games generally benefit from additional content updates. The game is also being made with a custom engine (Falling Everything Engine), and even though the game is fairly stable we haven't been able to test every permutation due to the highly emergent nature of the game. For the same reason we're really excited to see how the players will exploit the game systems.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“We're currently estimating that the game would be in Early Access for about a year.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The full version will be more polished and have more content. Essentially the full version will be a more refined version; there shouldn't be any drastic changes or fundamental differences. For example, the full version might have a larger variety of enemies/items/areas.”

What is the current state of the Early Access version?

“The game is playable and is polished to a nearly-finished state up to a certain point in the game's progression. Past that point game elements are a bit less polished. A functional final boss and ending exists, but they lack polish and testing.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“Our plan is to release the Early Access version with a lower price, and we'll probably raise the price as we approach the full release.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“We're looking for feedback from players so that we can fix bugs, design issues and so on. We're interested in seeing how the gameplay experience changes as players get better at the game, and adjust the game to our best capability so that the experience stays interesting for both new and more experienced players.”
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: September 24

This game plans to unlock in approximately 3 weeks

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Recent updates View all (2)

August 29

Noita coming to Early Access on September 24th!

As promised, we have some big news fot you; Noita will be coming to Steam Early Access on September 24th and has a new trailer!

Check out the trailer: https://www.youtube.com/watch?v=smkdscv6SJs
We've been working on the game for over 6 years, and it's great to be able to finally share the game with everyone!

62 comments Read more

August 21

Release date update - Noita will be out some time this decade

Noita is coming to Early Access some time this decade. We'll have more news next week.



(Btw; there are only four months left in this decade.)
85 comments Read more
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About This Game

Noita is a magical action roguelite set in a world where every pixel is physically simulated. Fight, explore, melt, burn, freeze and evaporate your way through the procedurally generated world using spells you've created yourself. Explore a variety of environments ranging from coal mines to freezing wastelands while delving deeper in search for unknown mysteries.

  • Pixel-based physics: Every pixel in the world is simulated. Burn, explode or melt anything. Swim in the blood of your foes! Enter a simulated world that is more interactive than anything you've seen before.
  • Your own magic: Create new spells as you delve deeper into the caverns. Use magic to crush your enemies and manipulate the world around you.
  • Procedurally generated world: Explore a unique world every time you play. Discover new environments as you adventure deeper.



  • Action roguelite: Death is permanent and always a looming threat. When you die, don’t despair, use what you’ve learned to get further on your next adventure.

Noita is being developed by Nolla Games, a company set up by 3 indie developers, all of whom have worked on their own projects in the past.

The three gents in question are:

Petri Purho
Petri is best known as the creator of Crayon Physics Deluxe. In his youth he also made a lot tiny freeware games. He has also made a bunch of board games, but he hasn't told about it to anyone. So please keep it a secret.

Olli Harjola
Olli released his first commercial game The Swapper in 2013. Besides indie games, he also dabbles in music, live visuals and making programming languages.

Arvi Teikari
Arvi is also known as Hempuli. Over the years he has released a lot of tiny experimental games, so many in fact that he is unaware of all of them. One of the games he remembers making is Baba Is You.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows Vista, 7, 8/8.1, 10
    • Processor: Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 512MB VRAM, OpenGL 3.0 support
    • Storage: 512 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows Vista, 7, 8/8.1, 10
    • Processor: The more cores the better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: 1024MB VRAM, OpenGL 3.0 support
    • Storage: 512 MB available space
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