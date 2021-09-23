About This Game

Embark on a unique and unforgettable journey and guide Sable through her Gliding; a rite of passage that will take her across vast deserts and mesmerizing landscapes, capped by the remains of spaceships and ancient wonders.Explore the dunes on your hoverbike, scale monumental ruins and encounter other nomads as you unearth mysteries long forgotten and discover who she really is behind her mask.With its unique art style and original soundtrack by Japanese Breakfast, envelop yourself in Sable’s world and explore everything at your own pace. There is a lot in this world just waiting to be discovered. Do not be afraid. Take the leap.• Explore a rich world, full of remnants of past civilisations.• Climb, leap, hover, glide – use everything at your disposal to discover every inch of the world in front of you• Customise your hover bike as you find, or earn, new parts• Help other clans and nomads that you meet along the way• Lose yourself in an adventure and find yourself through masks, outfits and other collectables, to represent who you are to those around you…• Complete puzzles to earn rewards and forge your path in an unforgiving terrain