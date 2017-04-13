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The Search
Embark on a journey of discovery and inspiration in The Search - a story-driven puzzle-adventure set in a mysterious world where art comes to life!
All Reviews:
Mixed (108) - 65% of the 108 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 13, 2017
Developer:
Publisher:
Jason Godbey
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Title: The Search
Genre: Adventure, Indie
Developer: Jason Godbey
Publisher: Jason Godbey
Release Date: Apr 13, 2017

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Content For This GameBrowse all (1)

Free
The Search Soundtrack
 

Reviews

“...as a puzzle game and a solo-venture at that, there is an incredible and impressive amount of love and polish in every moment. I was surprised, repeatedly, by several clever twists and turns...I could easily and gladly exist in The Search's liminality for hours longer, in its lovingly designed and beautifully rendered levels, its gorgeous, thoughtful soundtrack, and curious, otherworldly atmosphere.”
Jay Is Games

“The game is short, about an hour or two. But it was enough to impress me. It knows what it is, and executes that well. Pleasing visuals, good music/sound, an intriguing setting/story and fresh puzzles round out this surprising little gem.”
8/10 – Doctors of Gaming

“Big experiences can sometimes come in small packages and the time that you spend with The Search will be one that you will reflect on for days after you step away from it.”
GameRaven

About This Game

Embark on a journey of discovery and inspiration in The Search - a story-driven puzzle-adventure set in a mysterious world where art comes to life!

In an unknown world, you'll search for clues about the nature of this place, as well as your own past. Guided only by the letters of a mysterious stranger, you'll find that this universe works differently from our own. It's a world in which obstacles can be overcome by your own creativity - and where art comes to life to create tears in the fabric of reality.

Who wrote the letters that guide you? What is the nature of this surreal, enchanted universe? And why were you chosen to take this journey?

Key features:

- A short, story-driven puzzle-adventure
- Uncover clues and solve inventive puzzles
- Gorgeous 3D artwork and a haunting soundtrack
- Voice acting from Cissy Jones (Firewatch, Life Is Strange)

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7+ 64-bit
    • Processor: Intel Core i3-370M @ 2.40GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 2 GB available space

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