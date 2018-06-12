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Lust for Darkness
A psychological horror of seeking satisfaction on the border of two intertwining worlds. An intriguing plot with erotic and occult themes guides the player's character through the Yelvertons' Victorian mansion and a perverse land inspired with Lovecraft's works and paintings of Zdzisław Beksiński.
Recent Reviews:
Very Positive (107) - 82% of the 107 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Mixed (2,306) - 68% of the 2,306 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 12, 2018
Developer:
Publisher:
Movie Games S.A., PlayWay S.A.
Popular user-defined tags for this product:
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Title: Lust for Darkness
Genre: Adventure, Indie
Developer: Movie Games Lunarium
Publisher: Movie Games S.A., PlayWay S.A.
Franchise: Movie Games S.A., LUST UNIVERSE
Release Date: Jun 12, 2018

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Reviews

“I played an alpha build of Lust for Darkness awhile ago and it was actually kind of interesting: Visually reminiscent of Amnesia: A Machine for Pigs, but more interactive and a lot more sexed up.”
PC GAMER

“Lust for Darkness looks like it’s shaping up to be a lovely horror adventure, the themes and general tone something that seem to go hand in hand very well indeed.”
5/5 – Geek Syndicate

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https://store.steampowered.com/app/792300/The_Beast_Inside/

About This Game


Jonathan Moon receives a letter from his wife who has gone missing a year before. Following information from the message he heads for a secluded mansion where an eldritch, occult ceremony takes place.
Gates to another world - the profane, perverse land of Lusst’ghaa are opened.

TWO WORLDS

Move in both a Victorian mansion and Lusst’ghaa - an alien dimension filled with otherworldly creatures. Lusst’ghaa used to be similar to our earth until the local beings decided to undergo total degeneration at their own wish. Through experiments they transformed their bodies so that they could never cease to experience carnal delights. Hundreds of years have passed since that metamorphosis and Lusst’ghaa is now a land overgrown with alien vegetation and full of monstrosities squirming in a never ending ecstasy.


FEATURES

  • Erotic and occult themes
  • World design inspired with works of Lovecraft, Giger & Zdzisław Beksiński
  • Exploring a Victorian mansion and the world of Lusst’ghaa
  • Using portals to traverse between two alternative realities
  • Searching for hidden items to unlock side stories find out more about the game’s backstory
  • Escaping the creatures of Lusst’ghaa
  • Original soundtrack by a known composer (Draco Nared)

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Nudity or Sexual Content, Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7 / 8 / 10
    • Processor: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Radeon R9 280 or Nvidia GeForce GTX 660
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.
    Recommended:
    • OS: Windows 7 / 8 /10
    • Processor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Radeon RX 580 or Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.
    Minimum:
    • OS: macOS 10.13.6 or later
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVidia GeForce GTX 750
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • OS: macOS 10.13.6 or later
    • Processor: Intel Core i7
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVidia GeForce GTX 1050
    • Storage: 5 GB available space
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