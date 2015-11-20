All Games > Action Games > HypeTrain Digital Franchise > 12 is Better Than 6
Community Hub
12 is Better Than 6
THIS GAME IS PART OF A SALE EVENT
12 is Better Than 6 is a dynamic top-down shooter with stealth elements, presented in a Wild West theme. The story puts you in the shoes of escaped slave fleeing to the United States in 1873.

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
Russian
French
Spanish - Spain
Simplified Chinese
See all 6 supported languages
Includes 46 Steam Achievements
View
all 46
Points Shop Items Available
View
all 10
74
metacritic
Awards


Check out the entire HypeTrain Digital collection on Steam

Get 12 is Better Than 6

Free to keep when you get it before Nov 13 @ 10:00am. Some limitations apply. (?)

-100%
$9.99
$0.00
Add to Account

Buy 12 Is Better Than 6 – Full Story

Includes 2 items: 12 is Better Than 6, 12 is Better Than 6: The Apostles

Bundle info
-20%
-87%
$11.98
$1.58
Add to Cart

Buy 12 is Better Than 6 + Soundtrack + Artbook BUNDLE (?)

Includes 2 items: 12 is Better Than 6, 12 is better than 6 - Soundtrack

Bundle info
-15%
-85%
$11.03
$1.60
Add to Cart
 

Reviews

“It looks good and it definitely feels good to play”
Kotaku

“...it really does look beautiful. Black, white and red all over.”
Rock Paper Shotgun

“...excellent soundtrack, and the tactical stealth/action gameplay is well implemented.”
Alpha Beta Gamer

New DLC Available

Hola, amigos!

The expansion on the main story of “12 Is Better Than 6” is right around the corner!

Meet 3 new characters with their own story campaigns and different gameplay:








New mechanics:

  • Horse chase - this is what Westerns are supposed to have, right? Actual horse chase in a desert!

  • River rafting - you appear on a raft in the middle of a river, what would you do? Shoot and pray to gods, of course!

  • Rob two trains, because one is never enough.

New enemies:

  • Berserk - a barrage of bullets and contempt for his own death. No one’s joking around in Mexico!

  • Dynamite-equipped Foes - fences and fallen tables are not the safe protection they used to be.

Don't forget to add 12 is Better Than 6: The Apostles to your Wishlist!

Upcoming games by HypeTrain



About This Game



It is 1873. An escaped slave is slowly walking through the desert, making his way from Mexico to Texas. He keeps a revolver close and is wearing the sombrero stolen from a dead man.

Key Features:


  • Deadly gunfights
    You’ll need to cock the revolver with one trigger before being able to shoot by pressing another trigger. One false move and you’ll be overrun in an instant.
  • Authentic weapons
    Winchesters, double-barreled guns, revolvers and Gatling guns will gladly help you to destroy all of the gringos. By the way, we have a RAT with dynamite
  • An enthralling story
    Live through the journey of an escaped Mexican prisoner fighting for survival and freedom in the 1870's in the United States
  • Choose your style
    You can choose to take a more stealthy approach to surprise your enemies, or even just sneak straight past them
  • A splendid art style
    The game is drawn by hand with pen and paper to create an interesting visual experience
  • Setting
    Real places and towns, the spirit of the desert and the most desperate bandidos of the district will help you to plunge into the breathing and cruel world of the Wild West
  • Upgrades
    You'll find breastplates that will have a 50% chance to deflect some bullets, a fast recharging skill that will allow the hero to insert 2 bullets at once, extreme accuracy (less spread for your shots), being able to kill an enemy in stealth without attracting the unwanted attention of his friends, and more!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS *: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8.1
    • Processor: Intel Pentium 2.9 Ghz or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: 512 Mb DirectX 9 compatible video card with shader model 3.0 support
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 300 MB available space
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: Mac OS 10.6+
    • Processor: Intel Pentium 2.9 Ghz or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: 512 Mb DirectX 9 compatible video card with shader model 3.0 support
    • Storage: 300 MB available space
* Starting February 15, 2024, the Steam Client will no longer support 32-bit games or macOS 10.14 or lower.
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 14.04
    • Processor: Intel Pentium 2.9 Ghz or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: 512 Mb
    • Storage: 300 MB available space
View all

What Curators Say

162 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews for 12 is Better Than 6 See language breakdown About user reviews Your preferences

English Reviews:
Mostly Positive (1,088 reviews)
Total reviews in all languages: 4,097 Very Positive
Recent Reviews:
Mostly Positive 23 reviews




Languages with enough reviews to generate a language-specific review score have been split out below for ease of filtering.


Customize



To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.




Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum

Show reviews in selected display order





Learn More
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
Played Mostly on Steam Deck
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...