All Games > Simulation Games > X Franchise Franchise > X4: Foundations
Community Hub
X4: Foundations
Thrilling space battles meet deep strategy. X4 invites you to explore, fight, trade, and build an empire in a dynamic, fully simulated space sandbox, where every decision shapes your journey.
Release Date:
Nov 30, 2018
Developer:
Publisher:
Egosoft
Gameplay | 🪐 A Universe of Endless Possibilities
Screenshot #1
Screenshot #2
Screenshot #3
Screenshot #4
Screenshot #5
Screenshot #6
Screenshot #7
Screenshot #8
Screenshot #9
Screenshot #10
Screenshot #11
Screenshot #12
Screenshot #13
Screenshot #14
Screenshot #15
Screenshot #16
Gameplay | What Is X4? 🪐 A Fresh Look At The Ultimate UNIVERSE IN A BOX!
General / Cinematic | 7.50 Flight Model Update + Hyperion Pack Release Trailer
General / Cinematic | 7.00 Public Beta Trailer ✨ Discover What's New!
General / Cinematic | X4: Kingdom End (DLC) Launch Trailer
General / Cinematic | X4: Tides of Avarice (DLC) Launch Trailer
General / Cinematic | X4: Cradle of Humanity (DLC) Launch Trailer

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
French
Italian
Simplified Chinese
Portuguese - Brazil
Spanish - Spain
Traditional Chinese
Russian
Korean
Japanese
Spanish - Latin America
Polish
Czech
See all 14 supported languages
Includes 172 Steam Achievements
View
all 172
Points Shop Items Available
View
all 11
Check out the entire X Franchise on Steam
X4: Foundations editions

Buy X4: Foundations

$49.99
Add to Cart

Buy X4: Discovery Pack

Includes 2 items: X4: Foundations, X4: Timelines

X4: Foundations
X4: Timelines
$49.99
Add to Cart

Buy X4: Community of Planets Edition (2024) BUNDLE (?)

Includes 6 items: X4: Foundations, X4: Split Vendetta, X4: Cradle of Humanity, X4: Tides of Avarice, X4: Kingdom End, X4: Timelines

Bundle info
-20%
$99.94
Add to Cart

Buy X4: Community of Planets Collector's Edition (2024) BUNDLE (?)

Includes 13 items: X4: Foundations, X4: Split Vendetta, X4: Cradle of Humanity, X4: Tides of Avarice, X4: Kingdom End, X4: Community of Planets Collector's Edition - Bonus Content, X4: Foundations Soundtrack, X4: Split Vendetta Soundtrack, X4: Cradle of Humanity Soundtrack, X4: Tides of Avarice Soundtrack, X4: Kingdom End Soundtrack, X4: Timelines, X4: Timelines SoundtrackShow lessShow more

Bundle info
-20%
$151.87
Add to Cart

Buy Cosmic Constructors BUNDLE (?)

Includes 2 items: Dyson Sphere Program, X4: Foundations

Bundle info
-10%
$62.98
Add to Cart
 

Reviews

“X4 - The German Star Citizen”
Gamestar

“I can’t wait to dive back into my personal galaxy.”
destructoid

“Fans of ambitious space simulations will encounter an almost unrivalled space opera.”
dpa German Press Agency

About This Game

X4 is a living, breathing space sandbox running entirely on your PC. Thousands of ships and stations trade, mine and produce, all realistically simulated. In this universe, you can grow from being the lone pilot of a fighter ship, to managing a vast empire, commanding your fleets and designing colossal space stations. Transition seamlessly from first-person action, boarding ships and visiting their bridges, to an expansive strategy and management simulation. Choose your own path at your own pace. The decisions are yours. Trade - Fight - Build - Think.

Start your journey

In X4, you can start your journey from a number of different gamestarts and as a number of different characters, each with their own role, set of relationships and different ships and technologies to start with. No matter how you start, you are always free to develop in any other direction. Focus on exploration, make money with illegal trading and theft, command large battle fleets or become the greatest entrepreneur ever. It's all up to you to decide.

Fly every ship

X4 allows you to fly all ships personally. From small scouts over a wide range of ship classes up to the biggest carrier, everything can be piloted from the cockpit or an external view. A big focus in the development of X4 has been to achieve a seamless and immersive experience when moving between ships. You can leave a ship, climb down a ladder, walk over the dock of a large space station into another ship you may have parked there and replace the pilot that was working for you just by clicking on his chair.

Build space stations and upgrade your ships

Building space stations and factories has always been a foundation of the X games. After gaining enough money through fighting or trading, most players want to establish their own economy and start influencing the universe on a larger scale. In X4, it is now possible to be completely free and creative. Stations can be constructed from a variety of modules, be it production modules, living sections, docks or many other types of parts. The powerful new map system allows you to drag and connect modules using a connection system to design your own unique creations. Ships also offer a variety of upgrades. Engines, weapons and other equipment can be added in a graphical editor and actually seen on the ship.

Experience the most dynamic X universe ever

X4 is the first X game to allow our races and factions to freely build and expand their empires; the same flexibility the player enjoys in creatively designing space stations from modular building blocks is also available to them. Races expand their empire based on supply and demand, which leads to an extremely dynamic universe where every action the player makes can influence the course of the entire universe.

Manage your empire with a powerful map

Once you have more ships and many NPCs working for you as pilots, crew or station managers, the map will be your preferred method of managing it all. Ships can be ordered with simple clicks and through drag-and-drop operations to set their future path and commands. Graphically plan your trade routes, coordinate attacks with your entire fleet, manage the hierarchy or send ships on remote exploration missions.

Dive into the most detailed X economy ever

One of the key selling points of X games has always been the realistic, simulated economy. Wares produced by hundreds of stations and transported by thousands of ships are actually traded by NPCs and prices develop based on this simulated economy. This is the foundation of our living and breathing universe. Now with X4, we have taken another, massive step. For the first time in any X game, all parts of the NPC economy are manufactured from resources. Ships, weapons, upgrades, ammo and even stations. You name it. Everything comes out of the simulated economy.

Research and teleport

The seamless change from ship to ship and from NPCs controlling your empire for you continues on a higher level. Once you own a larger fleet, you will be very interested in researching a technology from your HQ: Teleportation. Once you've unlocked teleportation, you can jump from ship to ship a lot quicker and experience all the critical situations your NPCs encounter first hand. Every order you have given to a ship before turns into a mission objective when you pilot the ship yourself. The moment you leave again, your pilot takes the helm and continues with their previous orders.

AI Generated Content Disclosure

The developers describe how their game uses AI Generated Content like this:

Game contains recorded as well as AI generated voice lines based on licensed voice artists.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 (64-bit) or higher
    • Processor: Intel i5-4590 3.3GHz or AMD equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 780/970 or AMD equivalent (Vulkan support required)
    • Storage: 35 GB available space
    • Additional Notes: Minimum: 8 GB RAM (base game) / 16 GB RAM (with all expansions installed)
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 (64-bit) or higher
    • Processor: Intel Core i7-6700 or AMD equivalent
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1070 or AMD equivalent (Vulkan support required)
    • Storage: 50 GB available space
    Minimum:
    • OS: SteamOS (64-bit) or Ubuntu 18.04 (64-bit)
    • Processor: Intel i5-4590 3.3GHz or AMD equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 780/970 or AMD equivalent (Vulkan support required)
    • Storage: 35 GB available space
    Recommended:
    • OS: SteamOS (64-bit) or Ubuntu 18.04 (64-bit)
    • Processor: Intel Core i7-6700 or AMD equivalent
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1070 or AMD equivalent (Vulkan support required)
    • Storage: 50 GB available space
View all

What Curators Say

170 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews for X4: Foundations About user reviews Your preferences

Total reviews in all languages: 20,956 (Mostly Positive)
Reviews in English: 11,619 (Mostly Positive)
English Reviews:
Mostly Positive (11,619 reviews)
Recent Reviews:
Mostly Positive (385 reviews)




Languages with enough reviews to generate a language-specific review score have been split out below for ease of filtering.


Customize









To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.




Filter reviews by the user's playtime when the review was written:




No minimum to No maximum

Show reviews in selected display order





Learn More
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
Played Mostly on Steam Deck
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...