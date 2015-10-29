All Games > Adventure Games > Bulbware Games Franchise > Bulb Boy
Bulb Boy
One gloomy night, Bulb Boy wakes suddenly from a frightening nightmare to discover that evil has overshadowed the Bulbhouse. His family has disappeared and there are horrid monsters lurking in the shadows. Gather the courage and use his glass head to save everything he loves.

“Unusually stylish creation.”
Rock Paper Shotgun

“A point & click simple and unpretentious, but with a personality and an irresistible style”
IGN

“Nightmare inducing game.”
Gamespot

Gameplay

Bulb Boy is an intuitive 2D point & click horror adventure about a boy with a glowing head (alright, it's a bulb...) inspired by Machinarium and Gobliiins. Solve puzzles, defeat wicked monsters and reveal bulby's abilities to unfold a twisted tale. Ohhh... And don't forget to save your Grandpa-raffin and Mothdog from the frightening darkness..

Gameplay

Bulb Boy is an intuitive 2D point & click horror adventure about a boy with a glowing head (alright, it's a bulb...) inspired by Machinarium and Gobliiins. Solve puzzles, defeat wicked monsters and reveal bulby's abilities to unfold a twisted tale. Ohhh... And don't forget to save your Grandpa-raffin and Mothdog from the frightening darkness..

Key Features

  • DEFEAT THE MONSTERS -Explore the Bulb house, that is full of frightening creatures. Defeat the evil in all its forms and bring the light back.
  • BULB'S TALENTS - Being a boy that is a bulb comes with many talents. Not only does your head light up and allows you to survive electrical shocks, but it can also be unscrewed for use in strange places.
  • PLAYABLE FLASHBACKS - Play as other family characters. Relive Bulb Boy's childhood memories to uncover the mystery of the story.
  • BUBBLE SPEECH - No dialogue, just bubble speech. Watch the story unfold in animated clouds.
  • SECRETS - There are things in the house waiting to be revealed.
  • POOP - In many sizes and proportions.

Windows
macOS
    Minimum:
    • OS *: Windows 7, 8, 8.1, 10
    • Processor: Intel i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: Mac OS X 10.6.3 "Snow Leopard" 2.4 GHz
    • Processor: Intel Core 2 Duo
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce 320M 256 MB of DDR3 SDRAM
* Starting February 15, 2024, the Steam Client will no longer support 32-bit games or macOS 10.14 or lower.
