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Portal Stories: Mel
Portal Stories: Mel is a community made, free modification for Portal 2 based in the Portal universe. It tells the story of Mel, who meets a new personality core and faces an undiscovered threat to the Aperture facility.
Recent Reviews:
Overwhelmingly Positive (176) - 99% of the 176 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (11,046) - 95% of the 11,046 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 25, 2015
Developer:
Publisher:
Prism Game Studios Ltd.
Popular user-defined tags for this product:
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See all 15 supported languages
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all 28
Title: Portal Stories: Mel
Genre: Action, Adventure, Free to Play
Developer: Prism Game Studios Ltd.
Publisher: Prism Game Studios Ltd.
Release Date: Jun 25, 2015

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Awards

Best Fan Creation 2015 - The Game Awards


Best Singleplayer 2015 - ModDB - Editors Choice

Community-Made Mod

This community-made mod requires that you own Portal 2 .

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Install Portal Stories: Mel

Free Portal 2 Mod

Free
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Content For This GameBrowse all (1)

Free
Portal Stories: Mel Soundtrack
 

About This Game

Portal Stories: Mel is a community made, free modification for Portal 2 based in the Portal universe.
It tells the story of Mel, who meets a new personality core and faces an undiscovered threat to the Aperture facility.

1952, in the early years of Aperture: Science Innovators, Cave Johnson’s scientists experimented with whatever they wanted. Not everything worked as it should have though, but that wasn't going to get in the way of the progress of Science! Mel unfortunately took part in a faulty test called the Aperture: Science Innovators Short-Term Relaxation Vault, falling asleep for years. When she finally wakes, there is a fake Cave Johnson telling her she needs to escape the facility and a new device called the Aperture Handheld Portal Device, her mind races with questions. “Who is this imposter Cave Johnson?” “What happened to the facility and its staff?”

"What happened to me?"

Main Features
  • 22 levels, with an estimated gameplay time of ~6-10 hours
  • Custom Story with 350 separate in-game voicelines
  • Over an hour of custom music with the Free soundtrack included
  • Huge amount of custom assets
  • 27 steam achievements
  • Standalone mod (You do not need Portal 2 installed to play)
  • Free to Play (You must own Portal 2)
  • Logic based puzzles, not execution based puzzles

FAQ:

How do I play this game?
Go to the steam store page http://store.steampowered.com/app/317400/ and click the "Play Game" button.

Why is this game not available in ?
The translation for our mod has been done by volunteers only. For some of the languages we couldn't find people, or translations weren't ready for release.

I wanna help out with translating this mod into ?
Sent us an e-mail at support [at] portalstories [dot] com

What do I need to install Portal Stories: Mel?
You need to OWN a copy of Portal 2 on your Steam account in order to be able to play the mod.
You DO NOT need to have Portal 2 installed.

Are there plans for another Portal Stories?
No current plans, we just finished working on Mel!

This test is too hard! Help please!
Here's a youtube Playlist of the entire mod, it should help you solve your puzzle!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBKwAJ6r70uMuE8229BgwEcgAuryYQW9Q

Where can I download the soundtrack?
The mod will be shipping with the soundtrack!
It's in Steam/steamapps/common/Portal Stories Mel/Soundtrack
We will be making it available on iTunes soon as well!

I wanna donate some money!
Due to licensing we cannot accept payments.
Instead, consider donating to a charity!
Extra Life: http://www.extra-life.org/
Child's play: http://childsplaycharity.org/

Can I use your music whilst doing a video on Portal Stories?
Yeah! Our music will be released under Creative Commons Attribution 2.0.
So, you can keep the music on whilst playing!


Get ready for an incredible adventure taking place in the gap between Portal 1 and Portal 2 with Portal Stories: Mel.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 8.1/Windows 7 / Vista / XP
    • Processor: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon 2400 or higher / NVIDIA 8600M or higher / Intel HD Graphics 3000 or higher
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 11 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible
    Minimum:
    • OS: MAC OS X 10.6.7 or higher
    • Processor: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon 2400 or higher / NVIDIA 8600M or higher / Intel HD Graphics 3000 or higher
    • Storage: 11 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04
    • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Graphic Drivers: nVidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1
    • Storage: 11 GB available space
    • Sound Card: OpenAL Compatible Sound Card

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