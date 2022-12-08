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Portal with RTX
Experience the critically acclaimed and award-winning Portal™ reimagined with ray tracing in this free DLC for Portal owners. Start thinking with portals, with RTX on.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Dec 8, 2022
Developer:
Publisher:
NVIDIA

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Dec 8, 2022

This game plans to unlock in approximately 2 days

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About This Game

Portal with RTX is a free DLC for all Portal owners developed by NVIDIA Lightspeed Studios. Experience the critically acclaimed and award-winning Portal™ reimagined with ray tracing. Every frame of gameplay is upgraded with stunning full ray tracing, new, hand-crafted hi-res physically based textures, and new, enhanced high-poly models evocative of the originals, all in stunning 4K. In Portal with RTX, full ray tracing transforms each level, enabling light to bounce and be affected by the scene’s geometry and materials. Every light is ray-traced and casts shadows, global illumination indirect lighting naturally illuminates and darkens rooms, volumetric ray-traced lighting scatters through fog and smoke, and shadows are pixel perfect. Portal with RTX is compatible with all ray-tracing capable GPUs.

System Requirements

    MINIMUM:

    OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
    Processor: Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600
    Memory: 16 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3060
    Storage: 25 GB available space

    RECOMMENDED:

    OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
    Processor: Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600
    Memory: 16 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080
    Storage: 25 GB SSD available space
    ULTRA:

    OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
    Processor: Intel i7-12700K, AMD Ryzen 9 5900
    Memory: 32 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GeForce RTX 4080
    Storage: 25 GB SSD available space
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What Curators Say

29 Curators have reviewed this product. Click here to see them.
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