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All Games > Action Games > S.T.A.L.K.E.R. Franchise > S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Discover the vast Chernobyl Exclusion Zone full of dangerous enemies, deadly anomalies and powerful artifacts. Unveil your own epic story as you make your way to the Heart of Chernobyl. Make your choices wisely, as they will determine your fate in the end.
Reviews
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
28 April 2022
Developer:
Publisher:
GSC Game World
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Check out the entire S.T.A.L.K.E.R. franchise on Steam
This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 28 April 2022

Pre-Purchase S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

$59.99
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Pre-Purchase S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - Deluxe Edition

$79.99
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Pre-Purchase S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - Ultimate Edition

$109.99
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Pre-Purchase Offer

PRE-ORDER STANDARD EDITION NOW TO GET EXCLUSIVE BONUSES:

  • Extended Campfire Content: more guitar tunes and tales that you can hear in the game around the stalkers' campfires
  • 'Early bird' Weapon Skin
  • 'Early bird' Costume Skin
  • 'Early Bird' Multiplayer Badge
  • Steam Pack: Animated Avatar, Animated Avatar Frame & Animated Profile Background

DELUXE EDITION

DELUXE EDITION INCLUDES:

  • Additional Story-Based Side Quest
  • Single Player: 1 Costume Skin & 3 Weapon Skins
  • Multiplayer: 2 Costume Skins & 3 Weapon Skins
  • Digital Artbook
  • Digital Soundtrack

PRE-ORDER DELUXE EDITION NOW TO GET EXCLUSIVE BONUSES:

  • Extended Campfire Content: more guitar tunes and tales that you can hear in the game around the stalkers' campfires
  • 'Early Bird' Weapon Skin
  • 'Early Bird' Costume Skin
  • 'Early Bird' Multiplayer Badge
  • Steam Pack: Animated Avatar, Animated Avatar Frame & Animated Profile Background

ULTIMATE EDITION

ULTIMATE EDITION INCLUDES:

  • Season Pass With Access to All Future DLCs, Including 2 Story Expansions
  • Additional Story-Based Side Quest
  • Single Player: 1 Costume Skin & 3 Weapon Skins
  • Multiplayer: 3 Costume Skins & 7 Weapon Skins for Multiplayer
  • Digital Artbook
  • Digital Soundtrack

PRE-ORDER ULTIMATE EDITION NOW TO GET EXCLUSIVE BONUSES:

  • Extended Campfire Content: more guitar tunes and tales that you can hear in the game around the stalkers' campfires
  • 'Early Bird' Weapon Skin
  • 'Early Bird' Costume Skin
  • 'Early Bird' Multiplayer Badge
  • Steam Pack: Animated Avatar, Animated Avatar Frame & Animated Profile Background

About This Game

Chernobyl Exclusion Zone has changed dramatically after the second massive explosion in year 2006. Violent mutants, deadly anomalies, warring factions have made the Zone a very tough place to survive. Nevertheless, artifacts of unbelievable value attracted many people called S.T.A.L.K.E.R.s, who entered the Zone for their own risk striving to make a fortune out of it or even to find the Truth concealed in the Heart of Chernobyl.

EPIC NONLINEAR STORY IN SEAMLESS OPEN WORLD

Take over a role of the lone stalker and explore photorealistic seamless open world in a 64-km² radioactive zone with a variety of environments that reveal post-apocalyptic atmosphere from different angles. Make your way through the Zone to define your destiny as you choose your paths within highly branching epic story.


VARIETY OF ENEMIES AND HUNDREDS OF WEAPON COMBINATIONS

Meet members of different factions deciding who of them worth your friendship and who deserve a bullet. Engage intense gunfights with a variety of enemies that follow different tactics trying to outsmart you. Choose your preferable firearms from 30+ types of weapons with numerous modifications that allow creating hundreds of distinctive lethal combinations.


LEGENDARY MUTANTS WITH DIFFERENT BEHAVIOUR MODELS

Prepare to encounter horrifying mutated creatures that will try to slaughter you following different behaviour model. Each mutant may appear in different subtypes which makes their behaviour less predictible. Truly extreme danger represent regions with lairs with numerous mutants hunting in large groups.


ARTIFACTS OF INCREDIBLE VALUE AND UNFORGIVING ANOMALIES

The most valuable artifacts and secrets of the Zone are hidden in the most dangerous places. Beware of the hazardous anomalies and unique devastating arch-anomalies as you hunt for highly valuable artifacts scattered around the Zone. Will you dare to unveil the mysteries of the Zone that took lives of many others before you?


Discover legendary S.T.A.L.K.E.R. universe and experience:

  • Unique gameplay built on a blend of FPS, horror and immersive sim
  • Non-linear story with the variety of paths that lead to one of the several endings
  • Benchmark-setting graphics developed using cutting-edge photogrammetric and scanning technologies
  • Advanced artificial intelligence systems that will keep engaged even the most hard-boiled players
  • Life-simulating system “A-life 2.0” that makes the game world feel alive as never before
  • Immersive survival mechanics like hunger, sleeping, bleeding, radiation effects that enrich the gameplay
  • Dynamic day-night cycle and weather will add even more realism to the gameplay experience
  • Mod support giving the freedom to the creative players to extend and enrich the game universe
  • Multiplayer mode, that will be added soon after release as a free update

GOOD HUNTING, STALKER!



Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
    • Storage: 150 GB available space
    • Additional Notes: SSD
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
    • Storage: 150 GB available space
    • Additional Notes: SSD
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