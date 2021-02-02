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PRIM
Play as Death's Daughter in this handdrawn, black-and-white 2D point-and-click adventure game with art inspired by the animated films of Tim Burton!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2022
Developer:
Publisher:
Common Colors
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Portuguese - Brazil
Russian
See all 7 supported languages
Title: PRIM
Genre: Adventure
Developer: Common Colors
Publisher: Common Colors
Release Date: 2022

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Awards

Nominee "Best Prototype" (German Computer Game Awards 2020)
This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2022

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About This Game

https://store.steampowered.com/app/1511380

Story

Strange things are happening in the Land of the Dead. Instead of reaping souls, Thanatos, the Angel of Death, has to deal with his teenage daughter Prim. Every night, Prim has the same dream: An oddly familiar human boy cries out for her help. Needless to say that our heroine tries to answer the call. There‘s just one tiny problem: The Grim Reaper has strictly forbidden her to enter the Realm of the Living – she‘s not ready for the immense power she‘d develop there, he claims.
Unfortunately, when Prim finds a way to trick her father and travel to Earth, it painfully turns out that Thanatos‘s presentiments have been right all along...

At its core, PRIM is a story of a father learning to let go and a girl finding out who she really is. But it's also a thrilling adventure, full of magic and darkness. On her journey, Prim repeatedly has to switch between the Realm of the Dead and the Land of the Living, where she faces demons, real ones and ones within herself, while always being accompanied by her sidekick, an eye with spider legs.

Key features

  • Hand drawn HD artwork and traditional frame-by-frame animation
  • Simple one-click interface
  • 6-8 hours of varied gameplay
  • Atmospheric orchestral soundtrack
  • Control multiple characters
  • In-game hint system, hot-spots and fast-travel
  • Mini games, such as a deck-building card game

Try the free demo!

  • Release: Feb 2, 2021
  • For PC, Mac and Linux
  • 30-60 minutes of gameplay
  • Texts in English, German, Spanish, French, Brazilian Portuguese and Russian!
  • Voice over in English and German

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP
    • Processor: 2 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video card with at least 512MB Shared VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2860 MB available space
    • Sound Card: any Windows-compatible sound card
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2.6 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video Card with at least 512MB VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2860 MB available space
    • Sound Card: any Windows-compatible sound card
    Minimum:
    • OS: Mac OS 10.7
    • Processor: 2 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video card with at least 512MB Shared VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2880 MB available space
    Recommended:
    • OS: Mac OS 11
    • Processor: 2.6 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video card with at least 512MB Shared VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2880 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04 (64 bit only)
    • Processor: 2 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video card with at least 512MB Shared VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2820 MB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 14.04 (64 bit only)
    • Processor: 2.6 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Video card with at least 512MB Shared VRAM & openGL 2.0 support
    • Storage: 2820 MB available space
There are no reviews for this product

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