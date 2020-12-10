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All Games > Indie Games > Morkredd > Downloadable Content > Morkredd - ODE
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Morkredd - ODE

This content requires the base game Morkredd on Steam in order to play.

All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Dec 10, 2020
Developer:
Publisher:
Aspyr
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Rating for: ESRB
Title: Morkredd - ODE
Genre: Indie
Developer: Hyper Games
Publisher: Aspyr
Franchise: Aspyr Media
Release Date: Dec 10, 2020

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Downloadable Content

This content requires the base game Morkredd on Steam in order to play.

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About This Content

The Orb welcomes you to ØDE.

Head to a new playground level and spend some quality time with the Orb. Face new challenges that will put your mind, body, and spirit to the test. You might even make some fun memories together along the way.

There’s also skins, hats, and screen filters—’cause why not?

  • ØDE to Orb: ØDE is norwegian for desolate. That’s a hint towards the challenges that await in this additional level. Also feel free to write an Ode to ØDE—the Orb would like that.
  • Personalize the Orb: Unlock cosmetic skins for the Orb, screen filters, and every gamer’s favorite feature: hats for the characters.
  • Reshape the Orb: Change shape of the Orb from sphere to dodecahedron, eggggg, or an eyeball! Wait...that’s not how you spell egg? Is it?

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Window 10
    • Processor: Intel Core i3 4170 / AMD A8-7600
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 660 / AMD R9 270
    • Storage: 6 GB available space
There are no reviews for this product

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