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Zof
SIMPLICITY : HIDDEN - Zof is a different kind of puzzle game. The solutions are always simple, just more and more carefully hidden.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Oct 5, 2020
Developer:
Publisher:
Pete Wilkins
Popular user-defined tags for this product:
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Title: Zof
Genre: Adventure
Developer: Pete Wilkins
Publisher: Pete Wilkins
Release Date: Oct 5, 2020

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$24.99
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About This Game



All the puzzles in Zof have a simple solution. But as you move through the game, that solution is more and more deeply hidden.

That's not to say Zof is easy. You will get stuck. You will want to tear your hair out. But when you finally see the solution, you'll wonder how you missed it.

Enjoy exploring unusual environments and learn to work strange mechanisms.

Relax in the knowledge that Zof is non-linear. If you get stuck, you can always go back to the main area and try something different.

Zof is a very peaceful game.

PLEASE NOTE: Vsync is in the screen settings menu. There is also a guide in the community section ( use at your peril )

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 64bit
    • Processor: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • Sound Card: Any
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 64bit
    • Processor: i7 4 core ( or equivalent )
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 1050 or higher
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 8 GB available space
    • Sound Card: Any
    • Additional Notes: SSD drive
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What Curators Say

9 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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