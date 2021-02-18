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Silence Channel
A bad incident is like a tangled knot, It sits there, waiting for someone or something to untie it, but until then… scars may be left behind …
All Reviews:
7 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Feb 18, 2021
Developer:
Publisher:
Lexip Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 19 Steam Achievements
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all 19
Title: Silence Channel
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Lexip Games
Publisher: Lexip Games
Release Date: Feb 18, 2021

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$4.99
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About This Game

There are sores which slowly erode the mind in solitude like a kind of canker



A bad incident is like a tangled knot, It sits there, waiting for someone or something to untie it, but until then… scars may be left behind …

The Silence Channel is essentially a First person Horror Adventure video game that have a different game play and story compared to our previous project , "Dark Room".
You play as John Martin, an Investigative reporter sent to a remote location to check out rumors of unexplainable sightings. Convinced it is nothing more than local folklore and myth, you arrive an early morning in dense fog with the aim of taking a few photos, make a couple of interviews with the locals, and quietly depart to write up your local piece of gossip. Dare you enter the mysterious mansion ?



You can follow us on Twitter for more details (@LexipGames)

Features :
• Try to find the way out
• Pass through strange and dark environments
• Check the letters and handwriting
• Discover story of the game
• Generated Events
• Realistic Graphics
• Different Puzzles

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7,8,10
    • Processor: Intel core i5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 2GB
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7,8,10
    • Processor: Intel Core i7
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 4GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 4 GB available space

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