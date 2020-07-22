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5D Chess With Multiverse Time Travel
It's the first ever chess variant with spatial, temporal, and parallel dimensions. It's 5D Chess With Multiverse Time Travel! Move pieces back in time to create branching timelines. Send a rook to a parallel dimension. Protect your kings in the present and in the past!
Recent Reviews:
Overwhelmingly Positive (391) - 99% of the 391 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (1,635) - 96% of the 1,635 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jul 22, 2020
Developer:
Publisher:
Conor Petersen, Thunkspace, LLC
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: 5D Chess With Multiverse Time Travel
Genre: Indie
Developer: Conor Petersen, Thunkspace, LLC
Publisher: Conor Petersen, Thunkspace, LLC
Release Date: Jul 22, 2020

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$11.99
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About This Game

What is it?

5D Chess With Multiverse Time Travel the first ever chess variant with spatial, temporal, and parallel dimensions. It's the first ever chess variant with multiverse time travel!

Features

  • Sharpen your tactics by solving a collection of multiverse chess puzzles.
  • Practice against four different AI personalities, each with different strengths and styles.
  • Try out a variety of different starting positions and scenarios.
  • Play online with your friends or against strangers.

More Features

  • Learn as you go. An intuitive interface makes experiementation quick and easy.
  • Visualize how your pieces move with highly-polished diagrams and views.

Buy it!

  • Show your friends!

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10, 8.1, 8, or 7. 64-bit.
    • Processor: 2Ghz or better.
    • Memory: 512 MB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.3 compatibility (everything since about 2010).
    • Storage: 50 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 10.9 or newer. 64-bit.
    • Processor: 2Ghz or better.
    • Memory: 512 MB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.3 compatibility (everything since about 2010).
    • Storage: 50 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Linux.
    • Processor: 2Ghz or better.
    • Memory: 512 MB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.3 compatibility (everything since about 2010).
    • Storage: 50 MB available space
    • Additional Notes: glibc>=2.17 required.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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