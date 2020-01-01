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Stargaze
Gaze into the stars as a curious astronomer in this magical VR adventure game. Influence a whole galaxy of planets and their mysterious inhabitants by manipulating a powerful telescope. Take photos of captivating events and fill out your research journal to uncover the secrets of the cosmos.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Q4 2020
Developer:
Publisher:
Played With Fire
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Windows Mixed Reality
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Stargaze
Genre: Adventure, Casual, Indie, Simulation
Developer: Played With Fire
Publisher: Played With Fire
Release Date: Q4 2020

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Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

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About This Game

Discover a magical galaxy inspired by Little Prince’s interstellar travels stylized as hand-drawn book illustrations and experience a wonderful cosmic fable in virtual reality.

Observe the life and events of the curious planets by physically manipulating your telescope. Find the proper angles and perspective to uncover their secrets. Take photos and note down your observations to complete your book of research. Solve the ultimate cosmic mystery... or just sit down and chill-out stargazing.

Immerse yourself in a fable of cosmic proportions where you're both the observer ...as well as the man behind the scenes!

“For some, who are travellers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems...”
- Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince



Make the most of your very own observatory-planet with complete scientific equipment, research journal, photographic set and ...The Telescope.






See light years ahead into space and bend the rays of light to study planets from all the different angles. Make photos of strange phenomena. Analyse your findings in the research journal.






Sit back and explore the galaxy through many different points of view. Reveal hidden items, new species and secret planets.






Awaken and inspire life. Decide where to focus your telescope and see things flourish.






Awaken and inspire life. Decide where to focus your telescope and through its manipulation encourage change.



Figure out how phenomena connect with one another. Trigger events by joining what was apart.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 64 bit
    • Processor: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 970 or AMD R9 290 or greater
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Realtek (R) Audio equivalent or better
    • Additional Notes: VR Required, Video Output: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or newer; USB Port: 1x USB 2.0 or better port
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 64 bit
    • Processor: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 970 or AMD R9 290 or greater
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: Realtek (R) Audio equivalent or better
    • Additional Notes: VR Required, Video Output: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or newer; USB Port: 1x USB 2.0 or better port
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