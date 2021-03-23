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Sanity of Morris
Sanity of Morris: a psychological horror adventure game. Your flashlight reveals the clues you need to stay sane in the search for your father. Discover the truth. Could aliens be real?
All Reviews:
5 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Mar 23, 2021
Developer:
Publisher:
StickyLock Studios
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German
Spanish - Spain
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Title: Sanity of Morris
Genre: Action, Adventure, Casual, Indie
Developer: Alterego Games
Publisher: StickyLock Studios
Release Date: Mar 23, 2021

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About This Game

"Dad’s urgent message, these documents… They don’t match up. Start thinking John. Build a case, write it down"

  • Unnatural events are taking place in small-town Greenlake.
  • A bloodcurdling Psychological Horror Detective.
  • Move around unseen, outmaneuvering your enemies.
  • Search for hidden clues to find your father.
  • Discover YOUR version of the truth.
  • Could there be aliens in Greenlake?

Gameplay

Using your flashlight reveals the vital clues you need, but risks you being seen.
The game combines elements of stealth games with detective-adventure and psychological horror for a gripping story.

Story

After years of next to no contact, Johnathan Morris arrives in the isolated town of Greenlake to check up on the mental state of his father. Nothing is as he expected it to be. There are deadly forces at work that don’t want John snooping around.

Equipped with nothing more than a flashlight and a notebook, it is up to you to step into the shoes of Johnathan and tell fact from fiction.





Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Sanity of Morris is a horror adventure game. Some scenes might be considered disturbing, contain explicit violence and cases of paranoia.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 10 (32 bit or 64 bit)
    • Processor: Intel® Core™ i3 or AMD Ryzen™ 3 1200
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DX11 supported dedicated graphics card with atleast 2 GB VRAM.
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Onboard or better
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 10 (32 bit or 64 bit)
    • Processor: Intel® Core™ i5 or AMD Ryzen™ 5 1500
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (VRAM 2 GB) or AMD Radeon™ RX 560 (VRAM 2 GB)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Onboard or better
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Catalina
    • Processor: Intel® Core i3 @ 2.0 GHZ or AMD equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Metal supported dedicated graphics card with atleast 2 GB VRAM.
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: -
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Big Sur
    • Processor: Intel Core i5 @ 3.00 GHz or AMD equivalent.
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Metal supported dedicated graphics card with atleast 2 GB VRAM.
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: -
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18 or newer
    • Processor: Intel Core i3 @ 2.0 GHZ or AMD equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Vulkan supported dedicated graphics card with atleast 2 GB VRAM.
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: -
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18 or newer
    • Processor: Intel Core i5 or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Vulkan supported dedicated graphics card with atleast 2 GB VRAM.
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: -

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