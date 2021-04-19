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Portal Reloaded
Portal Reloaded is a free, community made modification for Portal 2. The mod builds on the concepts of the main game by allowing you to place a third portal, which enables traveling between two different timelines. Thinking in four dimensions is vital to solving 25 brand new mind-bending puzzles.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (5,522) - 97% of the 5,522 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 19, 2021
Developer:
Publisher:
PORTANIS
Popular user-defined tags for this product:
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Title: Portal Reloaded
Genre: Action, Free to Play
Developer: PORTANIS
Publisher: PORTANIS
Franchise: Portal 2
Release Date: Apr 19, 2021

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Community-Made Mod

This community-made mod requires that you own Portal 2 .

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Free Portal 2 Mod

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About This Game

In this community made mod you play as test subject [4-5-0-9]. Awoken from stasis by an automated AI, you are expected to complete a very special test course. Within the depths of Aperture Science, secluded from the rest of the facility, lies a previously unknown and long forgotten testing track.

Expanding on the concepts of the main game, in Portal Reloaded you get a hold of the Triple Portal Device, allowing you to shoot three different portals. The familiar blue and orange portals, connecting two different places in space, and a third, green time portal, which connects two different timelines. Travelling between the present and a version of reality 20 years in the future, opens up a completely new way of puzzle solving.

Thinking in four dimensions is key to mastering 25 challenging puzzles laid out for you. This mod is targeted at portal veterans, who are familiar with the gameplay of the main series and want to expand their horizons.

Portal Reloaded is currently set to release on April 19th, 2021. Exactly 10 years after the official launch date of Portal 2. This mod is meant to be a celebration of all its achievements and an ambitious attempt to push its concepts even further. Have fun playing on April 19th!

Features


  • 25 brand new mind-bending puzzles
  • Fire three different portals
  • Explore two different timelines
  • More than 100 custom voice lines
  • New music
  • Unique puzzle mechanics

Requirements


  • Own a copy of Portal 2

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon X800 (or higher) or NVIDIA GeForce 7600 (or higher)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible

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