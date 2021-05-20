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Dr Livingstone, I Presume?
A strange letter from a friend sowed seeds of uncertainty. Now you travel around the rooms of Livingstone's house to find out the truth - what happened here after you left? Use logical thinking, puzzle-solving skills, and perceptiveness to delve into the house and unravel the mystery.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 20, 2021
Developer:
Publisher:
Vulpesoft
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Title: Dr Livingstone, I Presume?
Genre: Adventure, Indie
Developer: Vulpesoft
Publisher: Vulpesoft
Release Date: May 20, 2021

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Dr Livingstone, I Presume? Soundtrack
 

About This Game

Story

During your long journey through Africa, you return to a friend who asks you for help in a mysterious letter. When you cross the threshold of his home, nothing greets you but a hollow silence. A series of closed doors awaits and you must use all your puzzle-solving skills to find the keys. Go deeper into the house and discover what happened to Dr Livingstone.

A sharp mind is the key

You will face more complex puzzles in every room. But giving up is not an option.
Take on an increasingly challenging and bizarre house full of puzzles that will take your logical thinking to the limit. Remember that each room is unique and has its secrets. Intuitive interaction with the elements of the environment will allow you to fully immerse yourself in the game. Be thorough, be wise, explore.

Feel the atmosphere of Africa

Allow yourself to dive into a picturesque world where every texture is hand-painted from the first pixel. The items and patterns in the game carry the spirit of an African-British fusion with a pinch of travel and history. The whole adventure is complemented by music inspired by African culture.

Narrative adventure

Look around. Investigate carefully. There is a story enchanted in objects in many corners of the game, and if you search the house carefully, you will find notes and letters that complete this alternate story about the explorers of Africa. Will you have the opportunity to say famous words?

Reverse escape room

Your goal is not to run away from the house but to go deeper and deeper. Make your way through all the rooms and find the missing traveller. More and more complicated puzzles will stand in your way. Will the Final Room be the answer to why Livingstone asked for help?

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 7/8.1/10
    • Processor: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 or Equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 6 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 7/8.1/10
    • Processor: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K or Equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 970 / AMD R9 390 or Equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 6 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system

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