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Mira
Mira is a Slavic-themed point and click adventure game with a strong emphasis on art, atmosphere, and story. Discover your destiny by walking into Navia, a magical land hidden from the eyes of mortals, and decide on its fate.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Mar 25, 2020
Developer:
Publisher:
Too Husky
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Polish
Title: Mira
Genre: Adventure, Casual
Developer: Too Husky
Publisher: Too Husky
Release Date: Mar 25, 2020

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CHECK "THE END OF THE SUN" - ARTISTIC STORY BASED GAME FROM OUR FRIENDS

https://store.steampowered.com/app/912840/The_End_of_the_Sun/
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About This Game

Mira is a point and click adventure game about the magical journey of the titular heroine. From destroyed during world war II city of Cracow, she travels to a world of slavic myths and legends.



Will she find the true meaning of her destiny and endure among creatures forgotten long ago by history? Learn where were hiding water nymphs, imps and drowners? All this player will discover while traversing through the mystical world of Navia. Which, thanks to hand painted art, and unique music may be closer than ever before!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel or AMD Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: (Integrated): Intel HD Graphics or AMD (formerly ATI) Radeon HD Graphics (Discrete): Nvidia GeForce 9600 GT or AMD Radeon HD 2400
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel i7
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: (Integrated): Intel HD Graphics or AMD (formerly ATI) Radeon HD Graphics (Discrete): Nvidia GeForce GTX 760 (or greater) or AMD Radeon HD 7600 (or greater)
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 1 GB available space

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