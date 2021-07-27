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Nightingale
Writing on a blog and using her obscure ability, the mysterious Nightingale has been helping people in danger for years. Now, she’s forced to disappear, facing threats from a killer... one of those people she helped in the past. An interactive short story featuring an advanced navigation UI.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jul 27, 2021
Developer:
Publisher:
Binary Charm

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Features
Languages
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Includes 12 Steam Achievements
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all 12

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$2.99
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About This Game

Writing on a blog and using her obscure ability, the mysterious Nightingale has been helping people in danger for years.
Now, she’s forced to disappear, facing threats from a killer... one of those people she helped in the past.

An independent, self-contained short-story set in the "Shadows on the Vatican" narrative universe.

Features

  • Available Languages: English, Italian
  • About one hour of gameplay
  • Original soundtrack
  • Achievements
  • Powered by INarEn story presentation and navigation

INarEn Features

  • "TextActing" dynamic text display
  • Synchronized music
  • "Continuous paging" text scrolling
  • Mouse, keyboard or gamepad controls
  • Interactive timeline
  • Ability to rewind to any branch point
  • Controls to skip/ffwd already read text fragments

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The story involves some violent acts and has tense moments.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core 2 Duo
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: DX11 Integrated Graphics Card
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 200 MB available space
    • Sound Card: Integrated Sound Card
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5 8th gen
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1050 / AMD RX 570
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 200 MB available space
    • Sound Card: Integrated Sound Card

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