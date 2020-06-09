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The Hand of Glory
The challenge of a dangerous serial killer plummets detective Lazarus Bundy’s career into a chasm with no way out. In a desperate attempt at a comeback, Lazarus decides to secretly investigate the disappearance of Kathrin Mulzberg.
All Reviews:
Positive (20) - 95% of the 20 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 9, 2020
Developer:
Publisher:
Madit Entertainment, Daring Touch
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Includes 56 Steam Achievements
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all 56
Title: The Hand of Glory
Genre: Adventure
Developer: Madit Entertainment, Daring Touch
Publisher: Madit Entertainment, Daring Touch
Release Date: Jun 9, 2020

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$18.99
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About This Game


The challenge from a dangerous serial killer plummets detective Lazarus Bundy’s career into a chasm with no way out.
In a desperate attempt at a comeback, Lazarus decides to secretly investigate the disappearance of Kathrin Mulzberg, the young descendant of one of the most influential families in the city.

From the sunny shores of Miami to the green lush Italian hills, he will have to use all the resources at his disposal in order to reveal the truth behind the kidnapping.
And by that time, he'll be past the point of no return.

Get Ready to Face A Long and Dangerous Journey.

Something sinister is lurking behind the dazzling glaze of Miami, a force that goes far beyond the usual human concept of science and religion. There is a silent, latent war going on, a war able to shatter the foundations of civilization, harnessing ancient knowledge and mystical arts lost for centuries.
Get ready to face a long and dangerous journey. It might be the last.


A brand-new point and click adventure, inspired by the golden age classics such as Broken Sword and Gabriel Knight
Find out who kidnapped Kathrin Mulzberg and unveil a mystery that has its roots in alchemy and esoterism
More than 15 hours of gameplay, thousands of dialogue lines and dozens of puzzles to solve
Impersonate Lars and Alice and explore Miami and Italy in wonderful hand-drawn 2D Full-HD locations
Original atmospheric soundtrack and full English voice-over

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 2 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 3400 Series, Geforce 9400 Series with at least 512 MB VRAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    Recommended:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: 2.6 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 4500 Series, Geforce 9400 GT or higher
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 5 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers

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