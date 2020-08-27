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Tell Me Why
All Chapters FREE for the month of June! Tell Me Why is the multi-award winning episodic adventure game from Dontnod Entertainment in which twins use their supernatural bond to discover the truth of their troubled past.
Reviews
Recent Reviews:
Very Positive (891) - 81% of the 891 user reviews in the last 30 days are positive. (81% of 891) Recent
All Reviews:
Very Positive (3,552) - 84% of the 3,552 user reviews for this game are positive. (84% of 3,552) All Time
Release Date
Released
Aug 27, 2020
Developer :
Publisher :
Xbox Game Studios
User Tags
Popular user-defined tags for this product:
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Japanese
Korean
Portuguese - Brazil
Spanish - Latin America
See all 8 supported languages

Mild Blood
Drug Reference
Strong Language
Violence

Rating for: ESRB
Includes 30 Steam Achievements
View
all 30
Awards


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Get Tell Me Why

Free to keep when you get it before Jun 30 @ 11:00pm. Some limitations apply. (?)

-100%
$19.99
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About This Game

All Chapters FREE in June!
Tell Me Why is the latest narrative adventure game from DONTNOD Entertainment, the studio behind the beloved franchise, Life is Strange. In this intimate mystery, reunited twins Tyler and Alyson Ronan use their supernatural bond to unravel the memories of their loving but troubled childhood. Set in beautiful small-town Alaska, Tell Me Why features true-to-life characters, mature themes and gripping choices.
As you conjure up memories of the past, your choices will affect the twins’ relationship, determine the strength of their bond, and shape the course of their lives.
Experience all chapters free in June!

Revisit your past, discover the truth, and shape your future
• Uncover the truth – Use the twins’ supernatural bond to relive and explore their conflicting childhood memories.
• Shape your Story – Influence the relationship between Tyler and Alyson with choices that will determine their future.
• Unlock even more secrets – Match wits with puzzles that deepen the story and open a window into the twins’ fantasy world, “The Book of Goblins.”
Experience true-to-life setting and characters
• Unique characters – Build relationships and solve mysteries through the eyes of compelling and realistic characters.
• Alaskan splendor – Explore locations set in beautiful, highly detailed small-town Alaska in stunning 4K and HDR.

Storytelling with purpose – DONTNOD Entertainment and Xbox Game Studios conducted on-the-ground research and partnered closely with cultural, mental health and gender advocates to craft a thoughtful, true-to-life experience.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Drug Reference
Mild Blood
Strong Language
Violence

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit version 1903 or higher
    • Processor: Intel core i3 4130 (3.4 Ghz 2C / 4T) AMD FX 4300 (3.8 Ghz 4C / 4T)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750Ti or Nvidia GTX 1050 or AMD Radeon R7 260X or AMD Radeon RX 560
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 25 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 64-bit version 1903 or higher
    • Processor: Intel i5 4570 (3.2 GHz) or AMD Ryzen 3 1300X (3.5 GHz)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 or Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 290X or AMD Radeon RX 480
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 25 GB available space

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