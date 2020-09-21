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The Long Gate
Explore the mysterious caverns and solve the puzzles of the ancient machines that fill them.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Sep 21, 2020
Developer:
Publisher:
Inductance, LLC.
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Title: The Long Gate
Genre: Adventure, Indie
Developer: David Shaw
Publisher: Inductance, LLC.
Release Date: Sep 21, 2020

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$19.99
$17.99
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$4.99
The Long Gate Soundtrack
 

About This Game



The Long Gate is a challenging and beautiful single-player, first-person, puzzle game. You will explore ancient caverns filled with mysterious devices and traverse relaxing oases of nature while learning to solve the three primary types of puzzles that wind through them. Find out what created this place and what happened to them since.

Most of the puzzles can be completed in any order and many have more than a single possible solution for you to discover, and mastering a circuit type will provide keys to new areas and secrets. If you ever get stuck on a puzzle you can explore somewhere else, then come back later, or you can open the settings menu and turn on hints.

Nearly all of The Long Gate’s puzzles are based on real world technologies, and it contains accurate depictions of quantum circuits and a 4-bit quantum computer, verified by scientists at D-Wave Systems, the world’s first commercial quantum computer company. To progress through the game, you will intuitively learn the basic principles that form the backbones of each puzzle type.

The Long Gate also features an original soundtrack by musician Nick Newman.

Key Features:
  • Three different classes of puzzles: digital, analog, and quantum
  • An optional hints mode
  • A mesmerizing original soundtrack
  • Beautiful locations to explore and hidden secrets to discover

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7
    • Processor: Dual-core Intel or AMD, 2.0 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 6870 HD
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3 GB available space
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • Processor: Dual-core Intel or AMD, 2.0 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 6870 HD
    • Storage: 3 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970
    • Storage: 3 GB available space

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