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Sense - 不祥的预感: A Cyberpunk Ghost Story
A 2.5D horror game inspired by Clock Tower and Fatal Frame, mixing cyberpunk with traditional Cantonese folklore. With careful attention to pacing, atmosphere and storytelling, Sense hopes to return the horror genre to its roots by celebrating visceral horror and the slow, fearful creep of dread.
All Reviews:
Mixed (36) - 55% of the 36 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 25, 2020
Developer:
Publisher:
Top Hat Studios Inc
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Title: Sense - 不祥的预感: A Cyberpunk Ghost Story
Genre: Adventure, Indie, RPG
Developer: Suzaku
Publisher: Top Hat Studios Inc
Franchise: Top Hat Studios
Release Date: Aug 25, 2020

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$19.99
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CURRENT BUILD NOTES

As we have mentioned in our latest update, we cannot recommend buying the game currently. We wanted to pull the game from release temporarily, but unfortunately due to valve regulations, we were not able to. As such, we are warning potential buyers that we do not feel the current build is reflective of our intended product. The game is currently playable through completion, but has certain flaws and bugs. Unless you are a fan of hardcore older horror games, we recommend waiting until these issues are fixed. Current issues being fixed:

  • Save System - Adding AutoSaves/Quick Saves
  • Better Explaining Controls & Gameplay In Beginning
  • Improving Key Bindings (inc. Esc key for pause rather than enter)
  • Fixing Resolution Lock Bug
  • Fixing "elevator" interaction logic
  • Fixing various small interaction bugs throughout the game

About This Game



Sense - 不祥的预感: A Cyberpunk Ghost Story is a 2.5D game inspired by Clock Tower and Fatal Frame. With careful attention to pacing, atmosphere and storytelling, Sense hopes to return the horror genre to its roots; celebrating the slow, fearful creep of dread instead of relying on over the top action and jump scares. The ghosts - as glitches on our reality - act as spiritual and paranormal threats, not monsters to be killed. The horror of our story comes from atmosphere and storytelling, not loud sound and artificial effects.



In 2083 Neo Hong Kong, a young woman named Mei-Lin Mak is dragged into a maelstrom of supernatural horror. As she peers deeper into a century old mystery, Mei will be forced to question her perception of reality and whether she trusts her cybernetic eyes. Under the neon lights of a cyberpunk dystopia, the ruins of the 'Chong Sing Apartments' hides a bloody mystery illuminated by both the traditions of Chinese folklore, and the innovations of the industrial future. If there is any hope of escaping this nightmare, Mei-Lin must explore this complex, piecing together the stories of 14 lost souls, and discover the truth of her own family curse.



Sense features deep survival horror and exploration-based gameplay complemented by partial voice acting, puzzle solving, and intricate secrets and exploration. The game is playable in English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, and Russian.
The game features:



The player will need to search and examine every nook and cranny of the world around them in order to progress. Some items may not be visible until specific chains are completed, and some items may be hidden from Mei's cybernetic eyes at all times, as if spirited away by the ghosts stalking her. Some may require quick wit - and have urgent consequences.



NPCs will be heavily populating a few areas of the full game, but there may be some wandering the halls with you. Talking to them can reveal information about the world, the mystery at hand, and even some unexpected secrets.



Some interactions require a closer look, zooms allow for a different view of items, areas, and puzzles. Make sure to search every inch.



The world of Sense is huge and complex, each location will reveal details about Neo-Hong Kong and the surrounding world. From Geo-Politics to inter-character relationships, don't be afraid to click on anything that looks interesting.



The ghosts of the Chong Sing building can hurt you, but can you hurt them? Short answer is no, but you can help them pass on. Shrines, offerings, and solving mysteries will be your only weapons.



The 14 lost souls of the Chong Sing building are not the only spirits lurking the halls. Dozens of hidden ghost photos fill the locations of Sense. Finding them all may reveal a secret!



Like all the best games, failure and mistakes should be punished, but in a heavily narrative game how do you do that? How do you promote stakes and risk? The answer is simple, fill the world with dangerous events and deadly spirits. Just make sure to record your progress at the occasional TV, there are NO checkpoints or autosaves in the Chong Sing building.



Sense will be filled with secrets, only some of them will be revealed in a single play through. Some secrets wont be able to escape the spirit realm until the "Plus" appears

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Sense does not contain adult or explicit content (there is no full nudity), but features skimpy/semi-revealing outfits, and mature themes. There are references to alcohol, tobacco/drugs, and topics which some may find distressing, such as murder, suicide, and abuse. References to more mature "themes" such as stripping exist in game. Contains visceral horror elements which includes disturbing imagery, blood/gore, and violent character deaths.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core 2 Duo E5200
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB (1 GB+)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 5 GB available space
    Minimum:
    • OS: Mac OS 10.7 Lion
    • Processor: Intel Core i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 240 GT
    • Storage: 5 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04+ (or equivalent)
    • Processor: 2 Ghz or faster processor
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 5 GB available space
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