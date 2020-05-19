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Dark Nights with Poe and Munro
Guide local radio hosts Poe and Munro through six TV-like episodes of supernatural strangeness and sizzling on-screen chemistry. From the creators of The Infectious Madness of Doctor Dekker and The Shapeshifting Detective.
All Reviews:
Positive (14) - 85% of the 14 user reviews for this game are positive.
Release Date:
May 19, 2020
Developer:
Publisher:
D'Avekki Studios Ltd
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Title: Dark Nights with Poe and Munro
Genre: Adventure, Indie
Developer: D'Avekki Studios Ltd
Publisher: D'Avekki Studios Ltd
Release Date: May 19, 2020

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Reviews

“It arguably pulls off the whole "interactive TV" angle better than anything on Netflix, inching things far closer to a full merger between gaming and TV”
8.5 – TechRaptor

“the continuation of D'Avekki’s reign over the genre”
8 – Fingerguns

“the innovations it cooks with storytelling decrees it a key pioneer in the genre’s renaissance”
9 – Olly Writes

About This Game

“You’re listening to Radio August. Dark nights, with Poe and Munro…”

Adventure in the strange town of August with local radio hosts and secret lovers Poe and Munro, as they encounter six unique mysteries on and off the air. Direct the banter and the action as they fend off a nightmare stalker who just won’t let go, a vengeful ghost looking for everlasting closure, a demonic painting that grants wishes - and more - but can you keep Poe and Munro together, and alive…?

* Six simultaneously released, fully interactive episodes
* Almost 5 hours of full screen HD video
* An intuitive point and click timed hot-spot interface
* Alternate endings for each episode and hundreds of branches

From the developers and creators of the award winning and Guinness World Record breaking “The Infectious Madness of Doctor Dekker” and “The Shapeshifting Detective”, Dark Nights with Poe and Munro is a standalone spin-off set before the events of The Shapeshifting Detective, with different gameplay and all new stories!

FEATURES

+ Click disappearing hotspots to choose what happens

+ Explore the town of August

+ Talk to the locals

+ Help Poe and Munro escape tricky situations

+ Keep them alive…

+ And together…


Starring Klemens Koehring (The Shapeshifting Detective, Sniper Elite 4) and Leah Cunard (The Shapeshifting Detective) as Poe and Munro. With a special guest appearance by Aislinn De’Ath (The Infectious Madness of Doctor Dekker, The Shapeshifting Detective).

Guest voiceovers include Justin McElroy (The Adventure Zone, My Brother, My Brother and Me), Jesse Cox (Monster Prom, The Shapeshifting Detective), Joseph Beacham (My Time at Portia) and David Homb, star of 1995’s Phantasmagoria.

CAST
POE ... Klemens Koehring
MUNRO ... Leah Cunard
VIOLET ... Aislinn De'Ath
QUENTIN ... Andre Lecointe
HENRIETTA ... April Moon
MISS CLAY ... Ashleigh Cole
MILLICENT ... Ayvianna Snow
WESMARIE ... Effy Willis
DALLAS ... Ingrid Evans
MADAME BARATSKY ... Lara Lemon
TOOMS ... Peter Revel-Walsh
ROSE ... Rachel Cowles
JONES ... Rick Romero
KASPER ... Vincent Gould
JOE ... Warrick Simon

GUEST VOICEOVERS
FRANKIE ... Justin McElroy
BECK ... Joseph Beacham
ISI ... Joe Maw
JAZ ... Jessica Kinghorn
CALLER 2 ... Barry Aldridge
ARVIN ... Jesse Cox
ERIC ... David Homb
EDDI ... Bobby Sixkilla
QUEENIE ... Alex Furness
HELENA ... Kimmy Mauldin
Q ... Eli Diaz

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Violence, Horror, Language, Mature Themes, Self-harm

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: Intel i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS X 10.9 64-bit
    • Processor: Core i3 2.4Ghz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3
    • Storage: 8 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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