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All Games > Adventure Games > The Irregular Corporation Franchise > TOHU
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TOHU
Experience a brand new adventure game set amongst a world of weird and wonderful fish planets. Explore beautiful environments, solve intricate puzzles and discover the truth about a mysterious little girl and her mechanical alter-ego, Cubus.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Autumn 2020
Developer:
Publisher:
The Irregular Corporation
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Title: TOHU
Genre: Adventure, Indie
Developer: Fireart Games
Publisher: The Irregular Corporation
Franchise: The Irregular Corporation
Release Date: Autumn 2020

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Planned Release Date: Autumn 2020

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Reviews

“A Point and Click Adventure Game That Will Melt Your Heart”
IFGN

About This Game

Experience a brand new adventure game set amongst a world of weird and wonderful fish planets. Explore beautiful environments and solve intricate puzzles as a little girl, joined by her mechanical alter-ego, Cubus. Together they will discover the truth about themselves and the mysterious Sacred Engine that powers their world.




Explore vivid and atmospheric locations, meet intriguing characters, and solve elaborate puzzles - all on your quest to repair the Sacred Engine. As The Girl you are light and nimble, and so can reach areas of the world that others can't.





At any time you can transform into The Girl’s mechanical friend, Cubus. Need something heavy lifting? Need big strong arms to catch lightbulb flies as they pass by? Need to win an impromptu arm wrestle with an arcane and somehow tangible mirror image of yourself? Cubus has you covered.


Each fish planet in TOHU is brought to life through bewitchingly beautiful artwork and is packed with detail. Meet a cast of bizarre characters and uncover cute critters to collect!


You'll need your wits about you to solve TOHU’s unique and wacky conundrums. From a simple search for critters needed to power your expanse-traversing fly-ship, to learning how to operate a moustache-imbuing mole cannon.


TOHU also features a musical score by Christopher Larkin, the award winning composer responsible for the soundtrack of Hollow Knight.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7 or later
    • Processor: Intel i3 3.3GHz or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Shader Model 3.0 support with 512MB Integrated Memory
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 13 GB available space
    Minimum:
    • OS: OS X 10.6.9 Snow Leopard or better
    • Processor: 2.4 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Shader Model 3.0 support with 512MB Integrated Memory
    • Storage: 13 GB available space
    Recommended:
    • OS: OS X 10.8.5 Mountain Lion or better
    • Processor: 2.4 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Shader Model 3.0 Support and 1GB Dedicated Memory
    • Storage: 13 GB available space
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