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Heal
Guide an old man through the dark and atmospheric world of Heal in this abstract 2D puzzle-adventure point-and-click game.
All Reviews:
6 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Apr 10, 2020
Developer:
Publisher:
Jesse Makkonen
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Title: Heal
Genre: Adventure, Indie
Developer: Jesse Makkonen
Publisher: Jesse Makkonen
Release Date: Apr 10, 2020

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-10%
$6.99
$6.29
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About This Game

Guide an old man through the dark and atmospheric world of Heal in this abstract 2D puzzle-adventure point-and-click game.

Dear, I'm playing our melody for you.
Do you find it familiar...?
Maybe it could help you to remember.
... to remember us.

I want to see you again, even if only for one last time.



Heal is an experimental adventure game from the creator of DISTRAINT -series.

There are very little dialogue and text in Heal. Instead, the narrative is driven by a strong and obscure atmosphere.

  • Side-scrolling 2D with unique, handmade graphics
  • Atmospheric sound design
  • An abstract world filled with puzzles
  • Narrative driven by the atmosphere
  • Handmade in Finland - no asset flips or cheap tricks!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows Vista or later
    • Processor: Dual Core 2.0 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 512 MB card capable of shader 3.0
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: DirectX 9c Compliant

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