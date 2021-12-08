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The Red Lantern
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The Red Lantern is a narrative, dog sledding game about survival. You play as the Musher who, along with her team of 5 sled dogs, must find her way home. Care for your dogs, discover their stories, and learn how to navigate the unknowns of the Alaskan wilderness and prepare for your new life.

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Features
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Reviews

“The Red Lantern is a fantastic narrative-focused roguelite survival game with some of the most adorable animated dogs I’ve seen in a video game.”
The Sixth Axis

“Picture inviting snow-packed mountains, a continuously evolving Alaskan skyline, and the best canine companions a person could ever hope for.”
Game Informer

About This Game



The Red Lantern is a narrative, dog-sledding game about survival.

You play as the Musher as she makes the rash decision to start a new life in Alaska. Along with her best friend Chomper, she assembles a dog sledding team and embarks on a journey to find her new home. Unfortunately, she isn’t quite prepared for this adventure. She must learn to adapt so she can take care of herself and her dogs as they try to find their way through the wilderness.

Features


In this trail-based adventure game you must manage your resources, care for your team, and learn from your failures to find your way home.

  • Choose the 4 dogs that will complete your team, each with their own unique personalities and stories to discover.
  • Learn from your failures and become better prepared for your journey.
  • Explore the wilderness of Alaska as you choose how to approach the various wildlife you’ll encounter.
  • Take care of your dogs by hunting to collect meat, caring for them at camp, and making sure to rest.
  • Unlock upgrades to your sled and find tools that will help you and your team on your journey.
  • Continue to explore and train your dogs after you reach the cabin. And adopt your remaining dogs!
  • Relax with Zen Mode (unlocked at the cabin) where you can sit back and let the dogs run.



Thank you for checking out The Red Lantern. We appreciate the support!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

There will be some stylized depictions of violence against animals and the player character. These acts could include animals being shot, attacked by other animals, and the player being attacked by animals.

System Requirements

    Minimum:
    • OS *: Windows 7+ (64 bit)
    • Processor: Dual Core 2.5 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia 9600GT or equivalent / 1 GB VRAM
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • OS *: Microsoft® Windows® 7 SP1
    • Memory: 4 GB RAM
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
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What Curators Say

50 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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Overall Reviews:
Very Positive (888 reviews)






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