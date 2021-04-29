Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager
Legend of Keepers is the perfect mix between Dungeon Defender and Roguelite. You have been hired as a dungeon manager by the Dungeons Company. Your job is simple: protect their dungeons!

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Simplified Chinese
Spanish - Latin America
Portuguese - Brazil
Spanish - Spain
Polish
Russian
Japanese
Korean
Traditional Chinese
Turkish
Czech
See all 15 supported languages
Includes 24 Steam Achievements
About This Game



In this original mix of Dungeon Management and Roguelite, you will lead your career as a Dungeon Manager!

Features


  • Join the Dungeons Company and climb the corporate ladder
  • Crush so-called "heroes" and protect the company's treasures
  • Hire monsters, manage your employees and your stock of traps
  • Deal with employee strikes and other fun events

RogueDefender


Each run will be different but players will keep some of their Master's bonuses between runs. Like we've already mentioned, our game is a mix between Roguelite and Dungeon Management. How did we achieve that? By running many tests to find the perfect balance between management and dungeon phases!

Dungeon Phase


First, you will have to plan your defense against a group of adventurers. Check their stats and resistances, then place the best traps and monsters to defeat them! When you think your dungeon is ready, let the crawl begin!

You will then be able to watch those heroes die! It's a reversed dungeon crawler: heroes will move through your dungeon and will trigger the traps you placed. When a group of adventurers encounters a group of monsters you positioned in your dungeon, a turn-based fight will happen!

Games/Series that inspired us:


HeroQuest (Board Game), Naheulbeuk (French audio series), Kaamelott (the best French series), Monty Python (English series).

Video games: Darkest Dungeon, Slay the Spire, Dungeon Keeper, Final Fantasy, Divinity, For the King, Chroma Squad, Battle Brothers, West of Loathing and so many more...

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS *: Windows 7
    • Processor: Core i3 or equivalent
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: DirectX 11 and/or OpenGL 3.3 compatible video card
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Core i5 or equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX 11 and/or OpenGL 3.3 compatible video card
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: OS X 10.8.5
    • Processor: 1,3 GHz CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • OS: OS X 10.9.1
    • Processor: Dual-core 2Ghz CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04+
    • Processor: 1,3 GHz CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 12.04+ Desktop only
    • Processor: Dual-core 2Ghz CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
