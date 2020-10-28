Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Iceberg Franchise > Transient
Community Hub
Transient
H.P. Lovecraft meets Cyberpunk. Delve deep into a dystopian world and investigate what is happening to you and your friends in a domed city. Solve puzzles, hack systems and plug in to explore other dimensions. Discover a truth that might tear apart your sanity and question your very existence.
All Reviews:
Positive (11) - 81% of the 11 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 28, 2020
Developer:
Publisher:
Iceberg Interactive
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Italian
Spanish - Spain
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Turkish
See all 9 supported languages
Includes 25 Steam Achievements
View
all 25
Title: Transient
Genre: Adventure, Indie
Developer: Stormling Studios
Publisher: Iceberg Interactive
Franchise: Iceberg Interactive
Release Date: Oct 28, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Check out the entire Iceberg franchise on Steam

Buy Transient

SPECIAL PROMOTION! Offer ends November 9

-15%
$19.99
$16.99
Add to Cart

Content For This GameBrowse all (1)

N/A
Transient - Original Sountrack
 

Reviews

“[Transient] is a worthy successor to Conarium, a fantastic, depressing lovecraft nightmare, timed with masterful precision for the Halloween period.”
90% – MonsterVine

“..if you’re looking for a cyberpunk mystery or a cosmic horror story, Transient blends them remarkably well to create an engrossing journey.”
outcast

“Transient was highly enjoyable and would make the ideal Halloween title for anyone who is looking for something less intense and more subtly sinister than a familiar series of jump scares”
Indie Hive

About This Game

From the creators of CONARIUM and the DARKNESS WITHIN series, comes TRANSIENT, a Lovecraftian Cyberpunk thriller.

“The Only Thing That Is Constant Is Change” ― Heraclitus

In the distant, post-apocalyptic future, what is left of the population of mankind lives in an enclosed citadel called Domed City Providence, created to survive the harsh outside environment. In this, mankind's final refuge, Randolph Carter, a member of a notorious hacker-for-hire group called ODIN, accidentally stumbles across the terrifying truth, a truth that might tear apart his own sanity and question his very existence.

Experience a never-before seen blend between H.P. Lovecraft’s cosmic existentialism and a grim, dystopian cyberpunk setting. Transient adapts and expands upon seminal pieces of both genres to ensure that your experience is both familiar and fresh at the same time.

From the forgotten wastes of Kor Shehr to the mean streets of Providence, Transient is filled to the brim with unforgettable locations to traverse. Explore reality, your own dreams, and the virtual world to meet a diverse cast of friends, foes, and beings in between.

Combining a swath of beautiful environments with a haunting original soundtrack creates an immersive experience.

You assume the role of Randolph Carter, a man equipped (read: augmented) for the job. Use your advanced perception heightening implant, PHI, to investigate your surroundings, scan for clues, and hack your way past barriers preventing you from uncovering the truth.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: 3.60GHz Intel Core i3-4160
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 480/570/670, ATI Radeon HD 5870/5850
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 64-bit and above
    • Processor: 3.50GHz Intel Core i5-4690K or AMD FX-9370
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R7 370
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
See all

More from Iceberg

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:



No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...