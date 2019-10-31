Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Indie Games > The Lighthouse Franchise > The Lighthouse
Community Hub
The Lighthouse
The Lighthouse is a uniquely crafted thriller with glimpses into psychotic, alternate dimensions. Private Investigator James Irvine finds himself lured into a haunting, neo-noir world in search of a missing young woman, named Lily Beaumont.
All Reviews:
8 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Oct 31, 2019
Developer:
Publisher:
Shadow Knights Studio
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 21 Steam Achievements
View
all 21
Title: The Lighthouse
Genre: Adventure, Indie, Early Access
Developer: Shadow Knights Studio
Publisher: Shadow Knights Studio
Franchise: The Lighthouse
Release Date: Oct 31, 2019

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards

Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“We want to get the community involved to help us make The Lighthouse the best possible experience it can be.

We will be releasing each Act episodically over time as they are thoroughly tested and optimized. Currently available is The Prologue, Act 1, and Act 2 with an exciting new Act coming this year.

There are many reasons to participate in Early-Access right now:

  • You get to experience the game before anyone else at a price that is set lower than when the Full Game is released at a later date.
  • You get to be a part of a growing community of horror fans and provide feedback that may change how the game ends up playing for the better.
  • You get to support a small team of developers in their effort to self-produce a wholly original horror game.
  • Participate in Community Contests and fun events with a chance to win interesting prizes.

Approximately how long will this game be in Early Access?

“The game will be in early access until the beginning of next year 2020.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The final game will include the following:

  • More Interactables
  • More Achievements
  • More Cut Scenes
  • More Languages
  • Act 3, Act 4, Act 5 and Epilogue
  • More content / updates based on the feedback we receive from players.

We will be adding content listed above to Early Access as it is finalized.”

What is the current state of the Early Access version?

“In early access, you get to play through the Prologue, Act 1, and Act 2. We plan on adding Act 3 during the early access phase as well. These acts consist of multiple environments including our largest environments The Lighthouse Cove and The Wescott Manor.

Early Access Features:
  • Inventory
  • Crafting
  • Puzzles
  • Unique Light based Puzzles
  • Achievements
  • Narrative Driven Story

Features not available during early access:
  • Localization
  • All of Act 3 (We plan on releasing this during the early access phase)
  • Interactables - Currently in Early Access, the only interactable items available are those that are needed to get through the main storyline/solve puzzles. This will reduce the time it takes to complete the Acts.
  • There are some cut scenes that are not included in early access.

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“The Early Access version of the game will be less than the full price for a limited time. Customers should expect the price to rise on, or before, release as additional content/Acts become available.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“We need your feedback! The more feedback we get, the better we can make the game. Email us, post in the forum or post on the discord about your experience, we would love to hear it!

We also have a discord where we talk about our development progress.”
Read more
Check out the entire Shadow Knights Studio franchise on Steam

Buy The Lighthouse

$24.99
Add to Cart
 
See all discussions

Report bugs and leave feedback for this game on the discussion boards

Reviews

“Combining the dedication of the team with the amazing narrative and realistic world, The Lighthouse quickly becomes an indie gem that should not be missed!”
The Golden Cartridge

“An intense experience that will challenge your grey matter while also making your skin crawl.”
Alpha Beta Gamer

“The Lighthouse is an exploration-leaning thriller infused with puzzle elements—however its flashes of supernatural occurrences echo that of Silent Hill or Shinji Mikami's esteemed works.”
PC Gamer

About This Game

The Lighthouse is a uniquely crafted thriller with glimpses into psychotic, alternate dimensions. Private Investigator James Irvine finds himself lured into a haunting, neo-noir world in search of a missing young woman, named Lily Beaumont. Traverse the abandoned property of Maine’s wealthiest family, the Wescotts, as you search for the truth.

Gameplay


The Lighthouse is a first-person thriller.

Your objective is to find Lily Beaumont by overcoming environmental obstacles and puzzles while also avoiding a dangerous presence following you. Use the light from The Lighthouse, along with your flashlight, to guide your way.

Environments


Explore through multiple environments with environmental specific puzzles and obstacles. While building the project, we knew that we wanted The Lighthouse's environments to be unique and memorable. We also wanted to make sure puzzles and obstacles were tangible and seemed grounded in the 1960’s, when technology wasn't as accessible as it is today.

The Story


The Lighthouse takes place on February 19, 1964. You play as James Irvine, a former detective turned private investigator in the state of Maine. Irvine is a man who solves the problems that the city doesn't have the inclination to follow-up on, little less solve. Many of the lucrative cases that come to his office are from locals with various requests, from spouses looking to expose infidelity in their relationships to business owners looking to gather enough evidence to incriminate their partners.


February 19, 1964 is an important anniversary for Pt. Irvine as it’s the day he lost his firstborn, Lily, to cancer 7 years prior. Every year he visits her, placing a yellow lily and lit a candle on her gravestone before watching it burn until extinguished. This tradition had never been broken - until today. As he packs to leave his office, candle in hand, he notices a letter slide under his door, the envelope marked: ‘Irvine.’
He opens it and reads:


Mr. Irvine,

My daughter hasn't come home for 2 years, 4 months and 9 days. You see, she's missing. She was involved in the old lighthouse incident, you may remember her name - Lily. I've asked the local authorities to look for her, but they haven't got a clue. They tell me horrible things that no parent should hear. They tell me to accept that she may have died. Worst, they tell me they can't help. I can't sleep until I know where she is, if she's safe, if she's scared, and if she's trying to come home but can't find home. Help me find her. Look for her at the Lighthouse, as that was her last known location.

-Elizabeth Beaumont

Inside the envelope, he finds an address and a single, yellow lily.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel® Core™ i3 or AMD Ryzen™ 3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or Radeon 6870
    • Storage: 25 GB available space
See all

More from Shadow Knights Studio

View all

What Curators Say

18 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...