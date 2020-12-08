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Dragon Audit
A battle accountant storms the castle to rescue a princess, but accidentally rescues a lonely dragoness instead. 3D adventure inspired by classic point & clicks -- mixing comedy, light puzzle solving, and a heartfelt story.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Dec 8, 2020
Developer:
Publisher:
Archive Entertainment
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Title: Dragon Audit
Genre: Adventure, Indie
Developer: Archive Entertainment
Publisher: Archive Entertainment
Release Date: Dec 8, 2020

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About This Game

Dragon Audit is a hilarious adventure game following a brave battle accountant who storms the castle to rescue a princess, but unexpectedly rescues a lonely dragoness instead. Its story rich gameplay is inspired by point & click comedy classics, told with an anime inspired 3D visual style and modern controller-friendly input.

Features


  • A 'walking simulator' adventure game with a cute, heartfelt story and light puzzle solving.
  • Meet interesting characters and help them with their quirky subquests.
  • Explore a 3D world. Find items, characters, minigames, and hidden jokes.
  • Roughly the length of a comedy movie (~90 minutes); includes one ending to choose from.
  • Sometimes emotionally impactful dialogue & cinematics, sometimes jokes about pants.

Story


In a world teeming with magic and danger, a city of accountants exists which has sequestered itself behind high walls and generally unacceptable accounting principles. A battle accountant there, George, is assigned the unenviable task of leaving the safety of the city in order to storm a nearby castle, slay the dragon, rescue the princess, and (most importantly) rescue the unpaid tax revenue. Meanwhile, Ayraw (the dragon), is tired of knights showing up to slay her, and is a bit jealous no one ever wants to rescue her. So she concocts a plan to trick George into rescuing her instead of rescuing the princess. Hijinks ensue as the two team up, the unlikely duo slowly growing closer through their shared adventure.

Main Characters




System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 (64bit OS required)
    • Processor: i5-3330
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: GTX 660. A GPU with Shader Model 3 or above w/ 256+MB VRAM is required
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 (64bit OS required)
    • Processor: i7-6700K
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: GTX 1070, 4GB VRAM. A DirectX 11 card (Shader Model 5) or later highly suggested for HDR goodness.
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 7 GB available space
    • Additional Notes: Controller recommended, but not required

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